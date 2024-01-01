Hüner Coşkuner

Gizli Aşk Bu Gizli aşk bu söyleyemem Derdimi hiç kimseye Zevke veda neşeye de Veda arık herşeye Arzular bir bir hayal oldu Baharımın gülleri soldu Gönlüm hicran,hasret,gamla doldu Sevdim ama görmüyor bak gözlerim hiç kimseyi Gizli aşk bu gizli dertmiş Veda ettim her şeye Arzular bir bir hayal oldu Baharımın gülleri soldu Gönlüm hicran,hasret,gamla doldu

Kapın Her Çalındıkça Kapın her çalındıkça 'O mudur?' diyeceksin. O mudur diyeceksin! *** Beni kaybettin artık sen çok bekleyeceksin. *** Hele bir yalnız kal da; Nasılmış göreceksin, nasılmış göreceksin. *** Beni kaybettin artık sen çok bekleyeceksin. Beni kaybettin artık sen çok bekleyeceksin.

Veda Busesi Hani o bırakıp giderken seni Bu öksüz tavrını takmayacaktın? Hani o bırakıp giderken seni Bu öksüz tavrını takmayacaktın? *** Alnına koyarken veda buseni Yüzüne bu türlü bakmayacaktın? Alnına koyarken veda buseni Yüzüne bu türlü bakmayacaktın? *** Gelse de en acı sözler dilime Uçacak sanırım birkaç kelime Bir alev halinde düştün elime Hani ey gözyaşım akmayacaktın Hani ey gözyaşım akmayacaktın

Sen Benim Gönlümde Açan Son Güldün Sen benim gönlümde açan son güldün Hasretindir yanan içimde şimdi Kırdığın kadeh son tesellimdi İçindeki meyle sende döküldün *** Ne yaptım sana ben neden uzaklaştın Yeter bu hasret yeter gel dönelim sevgimize Sen benim güneşim tatlı baharım Herşeyimdin benim gülen bahtımdın Son aşkım son eşim gönül tahtımdın Sensiz şimdi nasıl harabım.

Sevmek Ne Güzel Bir gülüş bin acıya bedeldir Gül artık yaşamak çok güzeldir Koşsana mutluluk bize gelmiş Sorsana önce nerelerdeymiş *** Baksana masmavi gözlerin gibi bu hayat Sevmek güzel baksana Yemyeşil gözlerin gibi bu hayat Sevmek sevilmek ne güzel *** Bir ömür seni bulmakla geçti Gördüğüm her şeye seni sormakla geçti Sevmenin böylesi olur mu deme Sen yokken bile seni sevmekle geçti

Dile Benden Ne Dilersen Gözlerimde hatıran kulağımda kahkahan Senden haber sanıyorum kapı çalındığı an Dile benden ne dilersen dile benden ne dilersen *** Seviyorum seni ben karşılık beklemeden *** İnanmazdım eskiden ne sevgiye ne aşka Şimdi ne günahım var seni sevmekten başka Dile benden ne dilersen dile benden ne dilersen Seviyorum seni ben karşılık beklemeden..

Biraz Kül Biraz Duman Biraz kül biraz duman o benim işte Kerem misali yanan o benim işte İnanma gözlerine ben ben değilim Beni sevdiğin zaman o benim işte

Kadehinde Zehir Olsa Kadehinde zehir olsa Ben içerim bana getir Dudakların mühür olsa Ben açarım bana getir *** Ağladığın geceleri Kalbindeki acıları *** Çekinmeden bana getir Sen tükenme beni bitir *** Aşk bağının gülü olda Dikenini bana batır Bakma canım yandığına Sorma benim halim nedir

Senede Bir Gün Gönlümde acmadan solan Bir gülsün Her zaman gamliyim Her zaman üzgün *** Beklerim yolunu Aylar boyunca Yeter ki gel bana Senede bir gün, *** Senede bir gün... Senede bir gün, Senede bir gün... *** Agarsin saclarim Solsun yanagim Adini anmaktan Yansin dudagim *** Bu aska canimi adayacagim Yeter ki gel bana Senede bir gün, Senede bir gün.. Senede bir gün, Senede bir gün..

Talihin Elinde Oyuncak Oldum Talihin elinden oyuncak oldum Kader böyle imiş buymuş alın yazım Zalim elinden sarardım soldum Şimdi gönlü kırık yaralı kuşum *** Ömrümce gülmedim yanarım inan buna İsterim artık kader gülsün bana *** Gençliğim geçti yazık ızdıraplar içinde Acaba bir gün acaba bir gün gülecek miyim *** Sensiz geçen günler karanlık gecedir Gel sensiz yaşamak bitmeyen işkencedir Beklerim yolunu ömür boyunca Adın dilimde her an bir hecedir

Kimseye Etmem Şikayet Kimseye etmem şikayet ağlarım ben halime Titrerim mücrim gibi baktıkca istikablime Perde-i zulmet çekilmiş korkarım ikbalime Titrerim mücrim gibi baktıkca istikbalime