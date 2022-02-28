Sevemem (feat. Erol Büyükburç) Şarkı Sözleri
Hüner Coşkuner Sevemem (feat. Erol Büyükburç) şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Hüner Coşkuner Sevemem (feat. Erol Büyükburç) şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sevemem (feat. Erol Büyükburç) sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Hüner Coşkuner
Sevemem (feat. Erol Büyükburç)
Tüm Şarkıları
-
Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin
Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin
Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin
Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin
***
Mademki son şarkının kırık bir güftesiydim
Mademki son şarkının kırık bir güftesiydim
Niçin yarım bıraktın, neden bırakıp gittin?
Niçin yarım bıraktın, neden bırakıp gittin?
***
Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin
Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin
***
Ne çok sevmiştim seni ne çok, hatırlar mısın?
Ne çok sevmiştim seni ne çok, hatırlar mısın?
Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın?
Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın?
***
Hâlâ beni düşünür ve hâlâ ağlar mısın?
Hâlâ beni düşünür ve hâlâ ağlar mısın?
Bir bahar seli gibi yolumdan akıp geçtin
Bir bahar seli gibi yolumdan akıp geçtin
***
Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin
Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin
Yeniden yakıp geçtin
Yeniden yakıp geçtin