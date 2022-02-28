Hüner Coşkuner

Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin *** Mademki son şarkının kırık bir güftesiydim Mademki son şarkının kırık bir güftesiydim Niçin yarım bıraktın, neden bırakıp gittin? Niçin yarım bıraktın, neden bırakıp gittin? *** Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin *** Ne çok sevmiştim seni ne çok, hatırlar mısın? Ne çok sevmiştim seni ne çok, hatırlar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın? *** Hâlâ beni düşünür ve hâlâ ağlar mısın? Hâlâ beni düşünür ve hâlâ ağlar mısın? Bir bahar seli gibi yolumdan akıp geçtin Bir bahar seli gibi yolumdan akıp geçtin *** Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin Yeniden yakıp geçtin Yeniden yakıp geçtin