Canım İstedi Şarkı Sözleri
Hüner Coşkuner Canım İstedi şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Hüner Coşkuner Canım İstedi şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Canım İstedi sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Hüner Coşkuner
Canım İstedi
-
İçin için yanıyor, yanıyor bu gönlüm
Onun için soruyor, soruyor bu gönlüm
İçin için yanıyor, yanıyor bu gönlüm
Onun için soruyor, soruyor bu gönlüm
***
O bir vefasızdı, o bir hayırsızdı
Neden gönül arıyor?
O bir vefasızdı, o bir hayırsızdı
Neden gönül arıyor?
***
Açık yeşildi gözü, güneş gibiydi yüzü
O çok güzeldi ama yalancının biriydi
Açık yeşildi gözü, güneş gibiydi yüzü
O çok güzeldi ama yalancının biriydi
***
Ah, unut onu gönlüm, unut onu sen de
Unut onu gönlüm, unut onu sen de
***
Neden, niçin arıyor, arıyor bu gönlüm
Onun için soruyor, soruyor bu gönlüm
Neden, niçin arıyor, arıyor bu gönlüm
Onun için soruyor, soruyor bu gönlüm
***
O bir vefasızdı, o bir hayırsızdı
Neden gönül arıyor?
O bir vefasızdı, o bir hayırsızdı
Neden gönül arıyor?
***
Açık yeşildi gözü, güneş gibiydi yüzü
O çok güzeldi ama yalancının biriydi
Açık yeşildi gözü, güneş gibiydi yüzü
O çok güzeldi ama yalancının biriydi
***
Ah, unut onu gönlüm, unut onu sen de
Unut onu gönlüm, unut onu sen de
Unut onu gönlüm, unut onu sen de
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-