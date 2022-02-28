Hüner Coşkuner

İçin için yanıyor, yanıyor bu gönlüm Onun için soruyor, soruyor bu gönlüm İçin için yanıyor, yanıyor bu gönlüm Onun için soruyor, soruyor bu gönlüm *** O bir vefasızdı, o bir hayırsızdı Neden gönül arıyor? O bir vefasızdı, o bir hayırsızdı Neden gönül arıyor? *** Açık yeşildi gözü, güneş gibiydi yüzü O çok güzeldi ama yalancının biriydi Açık yeşildi gözü, güneş gibiydi yüzü O çok güzeldi ama yalancının biriydi *** Ah, unut onu gönlüm, unut onu sen de Unut onu gönlüm, unut onu sen de *** Neden, niçin arıyor, arıyor bu gönlüm Onun için soruyor, soruyor bu gönlüm Neden, niçin arıyor, arıyor bu gönlüm Onun için soruyor, soruyor bu gönlüm *** O bir vefasızdı, o bir hayırsızdı Neden gönül arıyor? O bir vefasızdı, o bir hayırsızdı Neden gönül arıyor? *** Açık yeşildi gözü, güneş gibiydi yüzü O çok güzeldi ama yalancının biriydi Açık yeşildi gözü, güneş gibiydi yüzü O çok güzeldi ama yalancının biriydi *** Ah, unut onu gönlüm, unut onu sen de Unut onu gönlüm, unut onu sen de Unut onu gönlüm, unut onu sen de