Bir Hüner Coşkuner Klasiği Şarkı Sözleri
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Hüner Coşkuner
Bir Hüner Coşkuner Klasiği
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Şarkılar seni söyler
Dillerde nağme adın
Dillerde nağme adın
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Aşk gibi, sevda gibi
Huysuz ve tatlı kadın
Huysuz ve tatlı kadın
***
Aşk gibi, sevda gibi
Huysuz ve tatlı kadın
Huysuz ve tatlı kadın
***
En güzel günlerini
Demek ki bensiz yaşadın
Demek ki bensiz yaşadın
***
Aşk gibi, sevda gibi
Huysuz ve tatlı kadın
Huysuz ve tatlı kadın
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Ayrılık ateşten bir ok
Nazlı yârdan hiç haber yok
***
Benim derdim herkesten çok
Benim derdim herkesten çok
Ben nasıl yan uyam
Dağlar, dağlar
Dağlar, dağlar
Dağlar, dağlar
Dağlar, off
***
Ben nasıl yan uyam
Dağlar, dağlar
Dağlar, dağlar
Dağlar, dağlar
Dağlar, off
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Bu akşam yine dertlerimle
Başbaşa kaldım
Başbaşa kaldım
***
Sen gençliğimin katilisin
Çok geç anladım ah
Çok geç anladım
***
Sen gençliğimin katilisin
Çok geç anladım ah
Çok geç anladım
***
Ağlayan gözlerimle eski
Günlere daldı günlere daldım
***
Sen gençliğimin katilisin
Çok geç anladım ah
Çok geç anladım
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Ömrümüzün son demi
Son baharıdır artık
Ömrümüzün son demi
Son baharıdır artık
***
Maziye bir bakıver
Neler neler bıraktık
Maziye bir bakıver
Neler neler bıraktık
***
Maziye bir bakıver
Neler neler bıraktık
Maziye bir bakıver
Neler neler bıraktık
***
Küserek ayrılırsak
Olur inan ki yazık
Küserek ayrılırsak
Olur inan ki yazık
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Maziye bir bakıver
Neler neler bıraktık
Maziye bir bakıver
Neler neler bıraktık
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