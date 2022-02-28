Hüner Coşkuner

Şarkılar Seni Söyler Şarkılar seni söyler Dillerde nağme adın Dillerde nağme adın *** Aşk gibi, sevda gibi Huysuz ve tatlı kadın Huysuz ve tatlı kadın *** Aşk gibi, sevda gibi Huysuz ve tatlı kadın Huysuz ve tatlı kadın *** En güzel günlerini Demek ki bensiz yaşadın Demek ki bensiz yaşadın *** Aşk gibi, sevda gibi Huysuz ve tatlı kadın Huysuz ve tatlı kadın

Ayrılık Ateşten Bir Ok Ayrılık ateşten bir ok Nazlı yârdan hiç haber yok *** Benim derdim herkesten çok Benim derdim herkesten çok Ben nasıl yan uyam Dağlar, dağlar Dağlar, dağlar Dağlar, dağlar Dağlar, off *** Ben nasıl yan uyam Dağlar, dağlar Dağlar, dağlar Dağlar, dağlar Dağlar, off

Sen Gençliğimin Katilisin Bu akşam yine dertlerimle Başbaşa kaldım Başbaşa kaldım *** Sen gençliğimin katilisin Çok geç anladım ah Çok geç anladım *** Sen gençliğimin katilisin Çok geç anladım ah Çok geç anladım *** Ağlayan gözlerimle eski Günlere daldı günlere daldım *** Sen gençliğimin katilisin Çok geç anladım ah Çok geç anladım