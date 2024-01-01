Klasikler 3 Şarkı Sözleri
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Hüner Coşkuner
Klasikler 3
-
Gönlümde acmadan solan
Bir gülsün
Her zaman gamliyim
Her zaman üzgün
***
Beklerim yolunu
Aylar boyunca
Yeter ki gel bana
Senede bir gün,
***
Senede bir gün...
Senede bir gün,
Senede bir gün...
***
Agarsin saclarim
Solsun yanagim
Adini anmaktan
Yansin dudagim
***
Bu aska canimi adayacagim
Yeter ki gel bana
Senede bir gün,
Senede bir gün..
Senede bir gün,
Senede bir gün..
-
Kapın her çalındıkça 'O mudur?' diyeceksin.
O mudur diyeceksin!
***
Beni kaybettin artık sen çok bekleyeceksin.
***
Hele bir yalnız kal da;
Nasılmış göreceksin, nasılmış göreceksin.
***
Beni kaybettin artık sen çok bekleyeceksin.
Beni kaybettin artık sen çok bekleyeceksin.
-
Hani o bırakıp giderken seni
Bu öksüz tavrını takmayacaktın?
Hani o bırakıp giderken seni
Bu öksüz tavrını takmayacaktın?
***
Alnına koyarken veda buseni
Yüzüne bu türlü bakmayacaktın?
Alnına koyarken veda buseni
Yüzüne bu türlü bakmayacaktın?
***
Gelse de en acı sözler dilime
Uçacak sanırım birkaç kelime
Bir alev halinde düştün elime
Hani ey gözyaşım akmayacaktın
Hani ey gözyaşım akmayacaktın
-
Sen benim gönlümde açan son güldün
Hasretindir yanan içimde şimdi
Kırdığın kadeh son tesellimdi
İçindeki meyle sende döküldün
***
Ne yaptım sana ben neden uzaklaştın
Yeter bu hasret yeter gel dönelim sevgimize
Sen benim güneşim tatlı baharım
Herşeyimdin benim gülen bahtımdın
Son aşkım son eşim gönül tahtımdın
Sensiz şimdi nasıl harabım.
-
Bir gülüş bin acıya bedeldir
Gül artık yaşamak çok güzeldir
Koşsana mutluluk bize gelmiş
Sorsana önce nerelerdeymiş
***
Baksana masmavi gözlerin gibi bu hayat
Sevmek güzel baksana
Yemyeşil gözlerin gibi bu hayat
Sevmek sevilmek ne güzel
***
Bir ömür seni bulmakla geçti
Gördüğüm her şeye seni sormakla geçti
Sevmenin böylesi olur mu deme
Sen yokken bile seni sevmekle geçti
-
Gözlerimde hatıran kulağımda kahkahan
Senden haber sanıyorum kapı çalındığı an
Dile benden ne dilersen dile benden ne dilersen
***
Seviyorum seni ben karşılık beklemeden
***
İnanmazdım eskiden ne sevgiye ne aşka
Şimdi ne günahım var seni sevmekten başka
Dile benden ne dilersen dile benden ne dilersen
Seviyorum seni ben karşılık beklemeden..
-
Biraz kül biraz duman o benim işte
Kerem misali yanan o benim işte
İnanma gözlerine ben ben değilim
Beni sevdiğin zaman o benim işte
-
Kadehinde zehir olsa
Ben içerim bana getir
Dudakların mühür olsa
Ben açarım bana getir
***
Ağladığın geceleri
Kalbindeki acıları
***
Çekinmeden bana getir
Sen tükenme beni bitir
***
Aşk bağının gülü olda
Dikenini bana batır
Bakma canım yandığına
Sorma benim halim nedir
-
Talihin elinden oyuncak oldum
Kader böyle imiş buymuş alın yazım
Zalim elinden sarardım soldum
Şimdi gönlü kırık yaralı kuşum
***
Ömrümce gülmedim yanarım inan buna
İsterim artık kader gülsün bana
***
Gençliğim geçti yazık ızdıraplar içinde
Acaba bir gün acaba bir gün gülecek miyim
***
Sensiz geçen günler karanlık gecedir
Gel sensiz yaşamak bitmeyen işkencedir
Beklerim yolunu ömür boyunca
Adın dilimde her an bir hecedir
-
Kimseye etmem şikayet ağlarım ben halime
Titrerim mücrim gibi baktıkca istikablime
Perde-i zulmet çekilmiş korkarım ikbalime
Titrerim mücrim gibi baktıkca istikbalime
-
Benim gönlüm serhoştur
Yıldızların altında
Sevişmek ah ne hoştur
Yıldızların altında
Benim gönlüm serhoştur
Yıldızların altında
Sevişmek ah ne hoştur
Yıldızların altında
Yanmam gönül yansa da
Ecel beni alsa da
Gözlerim kapansa da
Yıldızların altında
Yanmam gönül yansa da
Ecel beni alsa da
Gözlerim kapansa da
Yıldızların altında
Mavi nurdan bir ırmak
Gölgede bir salıncak
Bir de ikimiz kalsak
Yıldızların altında
Mavi nurdan bir ırmak
Gölgede bir salıncak
Bir de ikimiz kalsak
Yıldızların altında
Yanmam gönül yansada
Ecel beni alsada
Gözlerim kapansada
Yıldızların altında
Yanmam gönül yansada
Ecel beni alsada
Gözlerim kapansada
Yıldızların altında
Gözlerim kapansada
Yıldızların altında
-
Gizli aşk bu söyleyemem
Derdimi hiç kimseye
Zevke veda neşeye de
Veda arık herşeye
Arzular bir bir hayal oldu
Baharımın gülleri soldu
Gönlüm hicran,hasret,gamla doldu
Sevdim ama görmüyor bak gözlerim hiç kimseyi
Gizli aşk bu gizli dertmiş
Veda ettim her şeye
Arzular bir bir hayal oldu
Baharımın gülleri soldu
Gönlüm hicran,hasret,gamla doldu