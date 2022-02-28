Hüner Coşkuner Unutulmayan Aşk Şarkıları-4 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Hüner Coşkuner Unutulmayan Aşk Şarkıları-4 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Unutulmayan Aşk Şarkıları-4 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Sevemez kimse seni
Benim sevdiğim kadar
Sevemez kimse seni
Benim sevdiğim kadar
***
Sevgilim, sen olmasan
Yaşamak neye yarar?
Sevgilim, sen olmasan, ah
Bu dünya neye yarar?
***
Her an seni düşünür
Her an seni yaşarım
Seni sevmekten değil
Kaybetmekten korkarım
***
Her an seni düşünür
Her an seni yaşarım
Seni sevmekten değil, ah
Kaybetmekten korkarım
Kaybetmekten korkarım
***
Bir gün beni unutup
Başkalarına bakma
Bir gün beni unutup
Başkalarına bakma
***
Birazcık sevgin varsa
Beni yalnız bırakma
Birazcık sevgin varsa, ah
Beni sensiz bırakma
***
Her an seni düşünür
Her an seni yaşarım
Seni sevmekten değil
Kaybetmekten korkarım
***
Her an seni düşünür
Her an seni yaşarım
Seni sevmekten değil
Kaybetmekten korkarım
***
Her an seni düşünür
Her an seni yaşarım
Seni sevmekten değil
Kaybetmekten korkarım
***
Her an seni düşünür
Her an seni yaşarım
Seni sevmekten değil
Kaybetmekten korkarım