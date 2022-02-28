Hüner Coşkuner

Sevemez kimse seni Benim sevdiğim kadar Sevemez kimse seni Benim sevdiğim kadar *** Sevgilim, sen olmasan Yaşamak neye yarar? Sevgilim, sen olmasan, ah Bu dünya neye yarar? *** Her an seni düşünür Her an seni yaşarım Seni sevmekten değil Kaybetmekten korkarım *** Her an seni düşünür Her an seni yaşarım Seni sevmekten değil, ah Kaybetmekten korkarım Kaybetmekten korkarım *** Bir gün beni unutup Başkalarına bakma Bir gün beni unutup Başkalarına bakma *** Birazcık sevgin varsa Beni yalnız bırakma Birazcık sevgin varsa, ah Beni sensiz bırakma *** Her an seni düşünür Her an seni yaşarım Seni sevmekten değil Kaybetmekten korkarım *** Her an seni düşünür Her an seni yaşarım Seni sevmekten değil Kaybetmekten korkarım *** Her an seni düşünür Her an seni yaşarım Seni sevmekten değil Kaybetmekten korkarım *** Her an seni düşünür Her an seni yaşarım Seni sevmekten değil Kaybetmekten korkarım