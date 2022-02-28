Klasikler 2 Şarkı Sözleri
Hüner Coşkuner Klasikler 2 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Hüner Coşkuner Klasikler 2 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Klasikler 2 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Hüner Coşkuner
Klasikler 2
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Bir sevda geldi başıma
Felek su kattı aşıma
Uyku girmiyor gözüme, ah
***
Unuttun beni, zalim
Unuttun beni, zalim
Unuttun beni, zalim
Unuttun beni, zalim
***
Gülüşün ince, kıvrak, şensin
Bir selam vermeden geçersin
Bilsen beni ne çok üzersin
Seviyorum, seviyorum
Seviyorum seni, zalim
***
Gülüşün ince, kıvrak, şensin
Bir selam vermeden geçersin
Bilsen beni ne çok üzersin
Seviyorum, seviyorum
Seviyorum seni, zalim
***
Bir gün ümit veriyorsun
Sonra gülüp kaçıyorsun
Sen beni öldürüyorsun, ah
***
Unuttun beni, zalim
Unuttun beni, zalim
Unuttun beni, zalim
Unuttun beni, zalim
***
Gülüşün ince, kıvrak, şensin
Bir selam vermeden geçersin
Bilsen beni ne çok üzersin
Seviyorum, seviyorum
Seviyorum seni, zalim
***
Gülüşün ince, kıvrak, şensin
Bir selam vermeden geçersin
Bilsen beni ne çok üzersin
Seviyorum, seviyorum
Seviyorum seni, zalim
***
Seviyorum seni, zalim
Seviyorum seni, zalim
-
Elveda, meyhaneci
Artık kalamıyorum
Bir başkayım bu akşam
Sarhoş olamıyorum
***
Elveda, meyhaneci
Artık kalamıyorum
Bir başkayım bu akşam
Sarhoş olamıyorum
***
Aynı kadeh, aynı mey
Bir tat alamıyorum
Allah'ım, bu nasıl şey?
Sarhoş olamıyorum
***
Aynı kadeh, aynı mey
Bir tat alamıyorum
Allah'ım, bu nasıl şey?
Sarhoş olamıyorum
***
Ne gökte ne yerdeyim
Bir garip seferdeyim
Âşık mıyım, ben neyim?
Sarhoş olamıyorum
***
Ne gökte ne yerdeyim
Bir garip seferdeyim
Âşık mıyım, ben neyim?
Sarhoş olamıyorum
***
Aynı kadeh, aynı mey
Bir tat alamıyorum
Allah'ım, bu nasıl şey?
Sarhoş olamıyorum
***
Aynı kadeh, aynı mey
Bir tat alamıyorum
Allah'ım, bu nasıl şey?
Sarhoş olamıyorum
***
Sarhoş olamıyorum
Sarhoş olamıyorum
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Çatılmış kaşlarınla kime düşman gibisin?
Çatılmış kaşlarınla kime düşman gibisin?
Gözünde yaşlarınla
Belli, pişman gibisin
***
Nazar mı değdi bize?
Düştük bu hâle neden?
Kaderimiz böyleymiş
Ayrıldık istemeden
***
Nazar mı değdi bize?
Düştük bu hâle neden?
Kaderimiz böyleymiş
Ayrıldık istemeden
***
Alamaz hiç kimse bil kalbimdeki yerini
Alamaz hiç kimse bil kalbimdeki yerini
Rastlarsan bir gün bana
Gizleme gözlerini
***
Nazar mı değdi bize?
Düştük bu hâle neden?
Kaderimiz böyleymiş
Ayrıldık istemeden
***
Nazar mı değdi bize?
Düştük bu hâle neden?
Kaderimiz böyleymiş
Ayrıldık istemeden
***
Ayrıldık istemeden
Ayrıldık istemeden
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