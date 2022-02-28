Hüner Coşkuner

Unuttun Beni Zalim Bir sevda geldi başıma Felek su kattı aşıma Uyku girmiyor gözüme, ah *** Unuttun beni, zalim Unuttun beni, zalim Unuttun beni, zalim Unuttun beni, zalim *** Gülüşün ince, kıvrak, şensin Bir selam vermeden geçersin Bilsen beni ne çok üzersin Seviyorum, seviyorum Seviyorum seni, zalim *** Gülüşün ince, kıvrak, şensin Bir selam vermeden geçersin Bilsen beni ne çok üzersin Seviyorum, seviyorum Seviyorum seni, zalim *** Bir gün ümit veriyorsun Sonra gülüp kaçıyorsun Sen beni öldürüyorsun, ah *** Unuttun beni, zalim Unuttun beni, zalim Unuttun beni, zalim Unuttun beni, zalim *** Gülüşün ince, kıvrak, şensin Bir selam vermeden geçersin Bilsen beni ne çok üzersin Seviyorum, seviyorum Seviyorum seni, zalim *** Gülüşün ince, kıvrak, şensin Bir selam vermeden geçersin Bilsen beni ne çok üzersin Seviyorum, seviyorum Seviyorum seni, zalim *** Seviyorum seni, zalim Seviyorum seni, zalim

Elveda Meyhaneci Elveda, meyhaneci Artık kalamıyorum Bir başkayım bu akşam Sarhoş olamıyorum *** Elveda, meyhaneci Artık kalamıyorum Bir başkayım bu akşam Sarhoş olamıyorum *** Aynı kadeh, aynı mey Bir tat alamıyorum Allah'ım, bu nasıl şey? Sarhoş olamıyorum *** Aynı kadeh, aynı mey Bir tat alamıyorum Allah'ım, bu nasıl şey? Sarhoş olamıyorum *** Ne gökte ne yerdeyim Bir garip seferdeyim Âşık mıyım, ben neyim? Sarhoş olamıyorum *** Ne gökte ne yerdeyim Bir garip seferdeyim Âşık mıyım, ben neyim? Sarhoş olamıyorum *** Aynı kadeh, aynı mey Bir tat alamıyorum Allah'ım, bu nasıl şey? Sarhoş olamıyorum *** Aynı kadeh, aynı mey Bir tat alamıyorum Allah'ım, bu nasıl şey? Sarhoş olamıyorum *** Sarhoş olamıyorum Sarhoş olamıyorum