Yine Bu Yıl Ada Sensiz Şarkı Sözleri
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Hüner Coşkuner
Yine Bu Yıl Ada Sensiz
Tüm Şarkıları
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Yine bu yıl ada sensiz
İçime hiç sinmedi
Dilde yalnız
Dolaştım hep
Gözyaşlarım dinmedi
Dilde yalnız, ah
Dolaştım hep
Gözyaşlarım dinmedi
Ben de şaştım, nasıl oldu
Yüreğime inmedi
Dilde yalnız
Ah, dolaştım hep
Gözyaşlarım dinmedi
Dilde yalnız
Dolaştım hep
Gözyaşlarım dinmedi