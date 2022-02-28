Hüner Coşkuner

Daha benden ayrılmadan Başka sevgili buldun Daha benden ayrılmadan Başka sevgili buldun *** Saadet hiç belli olmaz Sevgilim, mesut musun? Saadet hiç belli olmaz Sevgilim, mesut musun? *** Şimdi artık yalnızım Ağlamak neye yarar? Zalimin zulmü varsa Sevenin Allah'ı var *** Şimdi artık yalnızım Ağlamak neye yarar? Zalimin zulmü varsa Sevenin Allah'ı var *** Bu sevgiye düştüm ner'den? Kendimi unuttum ben Bu sevgiye düştüm ner'den? Kendimi unuttum ben *** Hayatımı sana verdim Gençliğim gitti elden Hayatımı sana verdim Gençliğim gitti elden *** Şimdi artık yalnızım Ağlamak neye yarar? Zalimin zulmü varsa Sevenin Allah'ı var *** Şimdi artık yalnızım Ağlamak neye yarar? Zalimin zulmü varsa Sevenin Allah'ı var *** Şimdi artık yalnızım Ağlamak neye yarar? Zalimin zulmü varsa Sevenin Allah'ı...