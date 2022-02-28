Hüner Coşkuner

Usul Usul Şarkı Sözleri
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Daha benden ayrılmadan
Başka sevgili buldun
Daha benden ayrılmadan
Başka sevgili buldun
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Saadet hiç belli olmaz
Sevgilim, mesut musun?
Saadet hiç belli olmaz
Sevgilim, mesut musun?
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Şimdi artık yalnızım
Ağlamak neye yarar?
Zalimin zulmü varsa
Sevenin Allah'ı var
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Şimdi artık yalnızım
Ağlamak neye yarar?
Zalimin zulmü varsa
Sevenin Allah'ı var
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Bu sevgiye düştüm ner'den?
Kendimi unuttum ben
Bu sevgiye düştüm ner'den?
Kendimi unuttum ben
***
Hayatımı sana verdim
Gençliğim gitti elden
Hayatımı sana verdim
Gençliğim gitti elden
***
Şimdi artık yalnızım
Ağlamak neye yarar?
Zalimin zulmü varsa
Sevenin Allah'ı var
***
Şimdi artık yalnızım
Ağlamak neye yarar?
Zalimin zulmü varsa
Sevenin Allah'ı var
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Şimdi artık yalnızım
Ağlamak neye yarar?
Zalimin zulmü varsa
Sevenin Allah'ı...
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