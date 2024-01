Hüseyin Altın

Bana, "Yârdan vazgeç" derler Türlü türlü söz ederler vay Sevgimi ner'den bilirler? Gülüm odur, gönlüm onda vay Sevgimi ner'den bilirler? Gülüm odur, gönlüm onda vay Gönüldür bu, çare olmaz Her güzeli bu can sevmez vay Gönüldür bu, çare olmaz Her güzeli bu can sevmez vay Yâr giderse geri dönmez Gülüm odur, gönlüm onda vay Yâr giderse geri gelmez Gülüm odur, gönlüm onda vay Beni yârdan ayırmayın Kolum kanadım kırmayın vay Çok sevmişim, kınamayın Gülüm odur, gönlüm onda vay Çok sevmişim, kınamayın Gülüm odur, gönlüm onda vay Gönüldür bu, çare olmaz Her güzeli bu can sevmez vay Gönüldür bu, çare olmaz Her güzeli bu can sevmez vay Yâr giderse geri dönmez Gülüm odur, gönlüm onda vay Yâr giderse geri gelmez Gülüm odur, gönlüm onda vay