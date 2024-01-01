Hüseyin Altın

Bana, "Yârdan vazgeç" derler Türlü türlü söz ederler vay Sevgimi ner'den bilirler? Gülüm odur, gönlüm onda vay Sevgimi ner'den bilirler? Gülüm odur, gönlüm onda vay Gönüldür bu, çare olmaz Her güzeli bu can sevmez vay Gönüldür bu, çare olmaz Her güzeli bu can sevmez vay Yâr giderse geri dönmez Gülüm odur, gönlüm onda vay Yâr giderse geri gelmez Gülüm odur, gönlüm onda vay Beni yârdan ayırmayın Kolum kanadım kırmayın vay Çok sevmişim, kınamayın Gülüm odur, gönlüm onda vay Çok sevmişim, kınamayın Gülüm odur, gönlüm onda vay Gönüldür bu, çare olmaz Her güzeli bu can sevmez vay Gönüldür bu, çare olmaz Her güzeli bu can sevmez vay Yâr giderse geri dönmez Gülüm odur, gönlüm onda vay Yâr giderse geri gelmez Gülüm odur, gönlüm onda vay

Biten, sevgilerin, ardından Ağlayamam ben böyle yas tutamam Her sözde her gözde şefkat aramam Kırıyor kalbimi sonunda nasıl olsa *** Giden, aşklarımın, ardından Ağlayamam ben böyle yas tutamam Her sözde her gözde şefkat aramam Kırıyor kalbimi sonunda nasıl olsa *** Dün, seni gördüm rüyamda Arnavut kaldırımlı taş sokakta Ah bir dili olsa da bir, konuşsa Anlatırdı masumca seni bana *** Öpsem bebek gözlerinden, çok ağlatırlar Sarsam seni kollarımdan, bir gün alırlar Sevsem seni doyasıya yıpratırlar Bir sürü kuru gürültü, parçalar sevgimizi ey kader Böyle mı olmalı solmalı sevgililer? *** Giden, aşklarımın, ardından Ağlayamam ben böyle yas tutamam Her sözde her gözde şefkat aramam Kırıyor kalbimi sonunda nasıl olsa *** Dün, seni gördüm rüyamda Arnavut kaldırımlı taş sokakta Ah bir dili olsa da bir, konuşsa Anlatırdı masumca seni bana *** Öpsem bebek gözlerinden, çok ağlatırlar Sarsam seni kollarımdan, bir gün alırlar Sevsem seni doyasıya yıpratırlar Bir sürü kuru gürültü, parçalar sevgimizi ey kader Böyle mı olmalı solmalı sevgililer? *** Öpsem bebek gözlerinden, çok ağlatırlar Sarsam seni kollarımdan, bir gün alırlar Sevsem seni doyasıya yıpratırlar Bir sürü kuru gürültüm, parçalar sevgimizi ey kader Böyle mı olmalı solmalı sevgililer? *** Öpsem bebek gözlerinden, çok ağlatırlar Sarsam seni kollarımdan, bir gün alırlar Sevsem seni doyasıya yıpratırlar Bir sürü kuru gürültü, parçalar sevgimizi ey kader Böyle mı olmalı solmalı sevgililer? *** Öpsem bebek gözlerinden, çok ağlatırlar Sarsam seni kollarımdan, bir gün alırlar Sevsem seni doyasıya yıpratırlar Bir sürü kuru gürültü, parçalar sevgimizi ey kader