Niye Doğdum Şarkı Sözleri
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Hüseyin Altın
Niye Doğdum
Tüm Şarkıları
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Bir mutlu gün görmedimse
Sevilipte sevmedimse
Doyasıya gülmedimse
Niye doğdum, niye doğdum?
Boşa geçmiş bende zaman
Ziyan olmuş ömrüm ziyan
Boşa sancı çekmiş anam
Niye doğdum, niye doğdum?
Boşa geçmiş bende zaman
Ziyan olmuş ömrüm ziyan
Boşa sancı çekmiş anam
Niye doğdum, niye doğdum?
Elde neşe, bende keder
Böyle gelmiş böyle gider
Ecel gelse ne fark eder?
Niye doğdum, niye doğdum?
Elde neşe, bende keder
Böyle gelmiş böyle gider
Ecel gelse ne fark eder?
Niye doğdum, niye doğdum?
Niye doğdum, niye doğdum?
Bilmem ki ben niye doğdum?
Niye doğdum, niye doğdum?
Bilmem ki ben niye doğdum?
Bezdikçe tatlı canımdan
Teselli buldum isyandan
Ne anladım bu dünyadan
Niye doğdum, niye doğdum?
Boşa geçmiş bende zaman
Ziyan olmuş ömrüm ziyan
Boşa sancı çekmiş anam
Niye doğdum, niye doğdum?
Boşa geçmiş bende zaman
Ziyan olmuş ömrüm ziyan
Boşa sancı çekmiş anam
Niye doğdum, niye doğdum?
Elde neşe, bende keder
Böyle gelmiş böyle gider
Ecel gelse ne fark eder?
Niye doğdum, niye doğdum?
Elde neşe, bende keder
Böyle gelmiş böyle gider
Ecel gelse ne fark eder?
Niye doğdum, niye doğdum?
Niye doğdum, niye doğdum?
Bilmem ki ben niye doğdum?
Niye doğdum, niye doğdum?
Bilmem ki ben niye doğdum?