Hüseyin Altın

Bir mutlu gün görmedimse Sevilipte sevmedimse Doyasıya gülmedimse Niye doğdum, niye doğdum? Boşa geçmiş bende zaman Ziyan olmuş ömrüm ziyan Boşa sancı çekmiş anam Niye doğdum, niye doğdum? Boşa geçmiş bende zaman Ziyan olmuş ömrüm ziyan Boşa sancı çekmiş anam Niye doğdum, niye doğdum? Elde neşe, bende keder Böyle gelmiş böyle gider Ecel gelse ne fark eder? Niye doğdum, niye doğdum? Elde neşe, bende keder Böyle gelmiş böyle gider Ecel gelse ne fark eder? Niye doğdum, niye doğdum? Niye doğdum, niye doğdum? Bilmem ki ben niye doğdum? Niye doğdum, niye doğdum? Bilmem ki ben niye doğdum? Bezdikçe tatlı canımdan Teselli buldum isyandan Ne anladım bu dünyadan Niye doğdum, niye doğdum? Boşa geçmiş bende zaman Ziyan olmuş ömrüm ziyan Boşa sancı çekmiş anam Niye doğdum, niye doğdum? Boşa geçmiş bende zaman Ziyan olmuş ömrüm ziyan Boşa sancı çekmiş anam Niye doğdum, niye doğdum? Elde neşe, bende keder Böyle gelmiş böyle gider Ecel gelse ne fark eder? Niye doğdum, niye doğdum? Elde neşe, bende keder Böyle gelmiş böyle gider Ecel gelse ne fark eder? Niye doğdum, niye doğdum? Niye doğdum, niye doğdum? Bilmem ki ben niye doğdum? Niye doğdum, niye doğdum? Bilmem ki ben niye doğdum?