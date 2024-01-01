Hüseyin Altın

Terket Şarkı Sözleri
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Bir aşkın sonu daha yine; çaresiz hasret
Bu benim yazgım olmuş, böyle gelmiş böyle gidecek
Gözü yaşlı geceler belki hiç bitmeyecek
Terket; beni sen de terket
***
Terket; hadi,beni sen de terket
Kim durdu ki sözünde, şimdi sen duracaksın
Kim anladı halimi, sen mi anlayacaksın
Kim kaldı ki yanımda, şimdi sen kalacaksın
Terket; beni sen de terket
***
Terket; hadi,beni sen de terket
Senden bana dağ gibi dertler, çileler kaldı
Zaten kaderim böyle yazılmış, ayrılık kardı
Kalbim duracak böykle giderse sebebim olacaksın
Terket; beni sen de terket
***
Terket; hadi, beni sen de terket
Kim durdu ki sözünde, şimdi sen duracaksın
Kim anladı halimi, sen mi anlayacaksın
Kim kaldı ki yanımda, şimdi sen kalacaksın
***
Terket; beni sen de terket
Terket; hadi, beni sen de terket