Hüseyin Altın

Bir aşkın sonu daha yine; çaresiz hasret Bu benim yazgım olmuş, böyle gelmiş böyle gidecek Gözü yaşlı geceler belki hiç bitmeyecek Terket; beni sen de terket *** Terket; hadi,beni sen de terket Kim durdu ki sözünde, şimdi sen duracaksın Kim anladı halimi, sen mi anlayacaksın Kim kaldı ki yanımda, şimdi sen kalacaksın Terket; beni sen de terket *** Terket; hadi,beni sen de terket Senden bana dağ gibi dertler, çileler kaldı Zaten kaderim böyle yazılmış, ayrılık kardı Kalbim duracak böykle giderse sebebim olacaksın Terket; beni sen de terket *** Terket; hadi, beni sen de terket Kim durdu ki sözünde, şimdi sen duracaksın Kim anladı halimi, sen mi anlayacaksın Kim kaldı ki yanımda, şimdi sen kalacaksın *** Terket; beni sen de terket Terket; hadi, beni sen de terket