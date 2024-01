Hüseyin Altın

Zamanında Baktım gurbet dağlarına Bahar gelmiş bağlarına Uzun uzun yolarına Çicek açmış zamanında *** Yaşlar doldu gözlerime Çare var mı hasretime İsyan etsem kaderime Gün geçmeden zamanında *** Yazan yazmış kaderimi Eller almış sevdiğimi Kimse bilmez dertlerimi Çare gelmez zamanında *** Gitti gelmez mutlu günler Hayal oldu gerçek sözler Yola bakan yandı gözler Gelsin yarim zamanında *** Yaşlar doldu gözlerime Çare varmı hasretime İsyan etsem kaderime Gün geçmeden zamanında

Aramızda Çıkıp giderken çekip giderken dur Aramızdan akıp giden ince sudur Çıkıp giderken çekip giderken dur Aramızdan akıp giden ince *** Ve bakmadan omuzlarına Sarılmadan ellerine Nedensiz bir anda *** Bir şey var aramızda Hem siyah hem beyaz Bir şey var aramızda Tüm dünya yanımızda

Doya Doya 70 kilo derdim var anne bana simit al Neden burda değilsin Rahat bir yerde misin 70 kilo derdim var baba bana kavun al Kavunu da hiç sevmem Sen bunu bilir misin *** Dinlemiyor insanlar Bence anlatamadım Derinimde yaram var Bence saklayamadım Üleşiyor şeytanlar nehirleri içimde Hoşt köpekler deyip de Kafayı dağıtamadım *** Ah güvercinim Beyaz eşim Tek dişim Sevemiyormuş meğer katı kalbim Doya doya Ah seviştiğim Sevildiğim Yenildiğim Değemiyormuş meğer taş ellerim Doya doya

Fırtınalar Sana benziyor sevdiğim herkes Başıma gelmedi böylesi bir kez Zannettiklerim oldu, inandıklarım Anlattıklarım vardı ve de anladıklarım Aradım, ararken bir anda bulduklarım oldu Ama sen, hiç yoktun *** O güzel yüzü görmek için Uyanıp gece yarısı Susuz kalmış dudakları Aralanır hemen arası Ve bana gülümser Ya da bir şey der Yaşıyorsak eğer, yaşıyorsak eğer Böyle yaşamak her şeye bedel *** Senden başkası kimmiş, neymiş? Bilmiyorum Birileri zile basmış Yok, ben duymuyorum Fırtına çıkmış göğsünde Dinliyorum seni sevgilim *** Büyük aşklar hep bitermiş Tamam, korkmuyorum Atlarıyla geldi ordu ben gitmiyorum Soruları sorunlara çarptım Sana bölmüyorum beni sevgilim Sevgilim, sevgilim

Haydi Söyle Seni gördüğüm zaman dilim neden tutulur Seni gördüğüm zaman güller elimde kurur *** Seni gördüğüm zaman hayat sanki son bulur Gözlerine bakınca dünyalar benim olur *** Susma gönlüm sen söyle haydi gönlüm sen söyle Aşkımı sevgiliye derdimi sevgiliye *** Haydi söyle onu nasıl sevdiğimi Haydi söyle rüyalarda gördüğümü Haydi söyle uykusuz gecelerimi Haydi söyle *** Seni gördüğüm zaman beni bir ateş sarar Seni gördüğüm zaman yanar yüreğim yanar *** Seni gördüğüm zaman canlanır tüm anılar Seni gördüğüm zaman durur bütün zamanla *** Susma gönlüm sen söyle haydi gönlüm sen söyle Aşkımı sevgiliye derdimi sevgiliye *** Haydi söyle onu nasıl sevdiğimi Haydi söyle rüyalarda gördüğümü Haydi söyle uykusuz gecelerimi Haydi söyle

Mitoz Mayoz Mitoz mayoz bölünelim Onlar azalırken biz üreyelim Mitoz mayoz çoğalalım Bir şehrin içinde uzak kalalım *** Başka kutuplara dönüşelim Birbirimize farklı olup birleşelim Onların ihtiyacı var, ihtiyacı var Dokunmaya *** Neden diye soruşalım Biz doymayalım Doymayalım Doymayalım O-o-h ah ah Doymayalım *** Mitoz mayoz bölünelim Onlar üzülürken biz gülüşelim Mitoz mayoz çoğalalım Bi' kozanın içine kıvrılalım *** Onların ihtiyacı var, ihtiyacı var Buz gibi başka tenlere Biz doymayalım Doymayalım Doymayalım O-o-h ah ah Doymayalım *** Onların ihtiyacı var, ihtiyacı var Dokunmaya buz gibi tenlere Biz doymayalım Doymayalım Doymayalım, doymayalım

O Ye Bebek Bana öyle sarma böyle sar Sonrada yak canımı yakmak yerine Yapayalnız gecelerde yürüyor kızlar Tıkırdıyor İstiklal’de Pencerelerde eski erkekler Gözlerinde bedelli askerler Sabun kokar avuçları Yeni alınmış kaşları Burnum akar, biri çeker Bu sıra böyle uzar gider Saldırır sesim büyür ellerim Seni görmedim seni görmedim Aldatmadım, aldanmadım Umutsuzdu inanmadım Kırkı çıktı çanta topladım lslak saçım, üşür başım Kirli konuş benimle O ye bebek Yana yana bitmek gerek

Sadece (Akustik Versiyon) Yatak boş Oda boş Ev boş Duvarlara vuran ışık Yüzümde karanlık Yine mi sen, Bayram günü gibi gelen? Kaçamadım, Külleri hala sıcak Kalbimi durdurup kaybolan bir tuzak Oluyor Her sokak Hiçbir şey istemedim, Ne yatak ne oda Ne de ev Sen de birak her şeyi Sadece beni sev *** Dizlerinde dizlerim Boynunda ellerim Boğulur gibi yeniden Her gece her gece Doğalım mı sevgilim Doğalım mı sevgilim Doğalım mı sevgilim *** Azalırken azalırken Kapılar ardında Kaçtığım zamanlar Boşvermiştim aslında Yıkılırken kumdan kalelerim Birer birer karşında Zırhı paslanmış bir kahramn gibiyim *** Hiçbir şey istemedim, Ne yatak ne oda Ne de ev Sen de bırak her şeyi Sadece beni sev *** Dizlerinde dizlerim Boynunda ellerim Boğulur gibi yeniden Her gece her gece Doğalım mı sevgilim Doğalım mı sevgilim Doğalım mı sevgilim

Sadece Yatak boş Oda boş Ev boş Duvarlara vuran ışık Yüzümde karanlık Yine mi sen, Bayram günü gibi gelen? Kaçamadım, Külleri hala sıcak Kalbimi durdurup kaybolan bir tuzak Oluyor Her sokak Hiçbir şey istemedim, Ne yatak ne oda Ne de ev Sen de birak her şeyi Sadece beni sev *** Dizlerinde dizlerim Boynunda ellerim Boğulur gibi yeniden Her gece her gece Doğalım mı sevgilim Doğalım mı sevgilim Doğalım mı sevgilim *** Azalırken azalırken Kapılar ardında Kaçtığım zamanlar Boşvermiştim aslında Yıkılırken kumdan kalelerim Birer birer karşında Zırhı paslanmış bir kahramn gibiyim *** Hiçbir şey istemedim, Ne yatak ne oda Ne de ev Sen de bırak her şeyi Sadece beni sev *** Dizlerinde dizlerim Boynunda ellerim Boğulur gibi yeniden Her gece her gece Doğalım mı sevgilim Doğalım mı sevgilim Doğalım mı sevgilim

Sana Ne Oldu Sana ne oldu Köpekler mi kovaladı gece gece Adamlar mı takip etti adım adım Yarım yamalak yüzün, sesini duymadım Sana ne oldu Sana ne oldu İçine atma habire Anlat biraz Hadi gel dans edelim, Allah ne verdiyse tango ve vals Sana ne oldu Sana ne oldu Yarım yamalak yüzün, sesini duymadım Elimi tutmadın Kayıp gider yıldızların gözlerinden İçine atma habire Anlat biraz Hadi gel dans edelim, Allah ne verdiyse tango ve vals Sana ne oldu Sana ne oldu

Saçlar (Akustik Versiyon) Her yerde saç var, yerlerde saçlar Kimin bu saçlar Bilemiyorum Uyandığımda, yabancılarla Ee kendi evimden de gidemiyorum *** Sandım sen varsın Yok öyle değil Özür dilerim diyemiyorum *** Ben olsam almam beni Adamdan saymam beni Uzun uzun soymam beni Deli miyim *** Ben olsam bakmam bana Bi' çorba bile yapmam bana Tüm bunları sen öğrettin bana Sevgilim

Saçlar Her yerde saç var, yerlerde saçlar Kimin bu saçlar Bilemiyorum Uyandığımda, yabancılarla Ee kendi evimden de gidemiyorum *** Sandım sen varsın Yok öyle değil Özür dilerim diyemiyorum *** Ben olsam almam beni Adamdan saymam beni Uzun uzun soymam beni Deli miyim *** Ben olsam bakmam bana Bi' çorba bile yapmam bana Tüm bunları sen öğrettin bana Sevgilim

Taşikardi Yaşamak güzel bildiğin gibi Hiçbir şey değişmedi gittiğinden beri Halılar yerde Lambalar eski Aynalar bomboş Ayaklar yalnız *** Bağır çağır ağlıyor üst komşunun kızı Altında çırılçıplak gülen biz değil miyiz Bağır çağır ağlıyor üst komşunun kızı Altında çırılçıplak gülen biz değil miyiz artık *** Ayrılık sarar beni artık Ayrılık, ayrılık, ayrılık dinler Günün nasıl geçti Yemekte ne vardı Boş ver bunları öpüşelim *** Kalır geride sevdiğim küçük şeyler sana dair Sesin uçup giderken pencerelerden Arkadaşlar sorar Bu sorular yorar kalbi *** İyi gelir taşikardi Anlarsın bittiğini Arkadaşlar sorar Bu sorular yorar kalbi İyi gelir taşikardi Anlarsın bittiğini *** Bağır çağır ağlıyor üst komşunun kızı Altında çırılçıplak gülen biz değil miyiz artık

Yol Geceden düştüm yola Vardım bir garip hana Ne ana var ne de baba *** Sırtımda bir hançer Elimde bir yara Kalbim kana kana düştüm *** Yola bak dedi yola Benzemez o iki kola Kavuşsa da kavuşmasa da Akar ince ince Akar ince ince *** Ağacına taşın ve derin suların Aldığı gibi olabilirsin dedi Sinendeki hasreti atabilirsin dedi *** Yastıklara yor Yorganlara sor Nasıl da yandı bu tenim garba Özledim özlüyor Özledim özlüyor

Çorap Aç değil açık değilim Kaçığım çorap gibi kış gününde Ufaldım ezildim Öldüm de dirildim ah önünde *** Neden istiyorsun uzaklara gitmemi Neden götürmedin bir çay bahçesine Ne bir sinema ne de Burgaz Ada oldu ömrümde *** İçi su dolu odalarda boğulduk cümlelerde Ayrılmak için aradığım cümle nerde? Kutularda, bavullarda ve kolilerde Ayrılmak için aradığım cümle hangi çekmecede?