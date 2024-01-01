Hüseyin Karadayı

Hani verdiğin sözler hani ellerin nerde Hani huzur bulduğum deniz gözlerin nerde Hani sen hep benimdin şimdi nerdesin nerde *** Kim derdi ki seninle birgün ayrılacağız Geçip giden yılların ardından bakacağız Kim derdi ki birtanem gün gelip bıkacağız Ben ve yenik yüreğim yalnız mı kalacağız *** Böyle ayrılık olmaz Böyle yalnız kalınmaz *** Hani verdiğin sözler hani ellerin nerde Hani huzur bulduğum deniz gözlerin nerde Hani sen hep benimdin şimdi nerdesin nerde

Düşün düşün aşamıyorum engelleri Varamıyorum yanına çarelerin Yıkıl duvar göremiyorum enginleri Gidemiyorum bırakıp uzaklara *** Bir ağlarım bir gülerim Sanma senden vazgeçerim Alışamam inan yokluğuna *** Bir ağlarım bir gülerim Sanma senden vazgeçerim Alışamam inan yokluğuna *** Eğlen güzelim gününü gün et Ben vazgeçmişken eğlen Karaları ben bağlarım Sende vakit çok erken *** Eğlen güzelim gününü gün et Ben vazgeçmişken eğlen Karaları ben bağlarım Sende vakit çok erken *** Düşün düşün aşamıyorum engelleri Varamıyorum yanına çarelerin Yıkıl duvar göremiyorum enginleri Gidemiyorum bırakıp uzaklara *** Bir ağlarım bir gülerim Sanma senden vazgeçerim Alışamam inan yokluğuna *** Bir ağlarım bir gülerim Sanma senden vazgeçerim Alışamam inan yokluğuna *** Eğlen güzelim gününü gün et Ben vazgeçmişken eğlen Karaları ben bağlarım Sende vakit çok erken *** Eğlen güzelim gününü gün et Ben vazgeçmişken eğlen Karaları ben bağlarım Sende vakit çok erken *** Eğlen güzelim gününü gün et Ben vazgeçmişken eğlen Karaları ben bağlarım Sende vakit çok erken *** Eğlen güzelim gününü gün et Ben vazgeçmişken eğlen Karaları ben bağlarım Sende vakit çok erken *** Eğlen güzelim gününü gün et Ben vazgeçmişken eğlen Karaları ben bağlarım Sende vakit çok erken *** Eğlen güzelim gününü gün et Ben vazgeçmişken eğlen Karaları ben bağlarım Sende vakit çok erken