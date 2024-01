Hüseyin Karadayı

Düşün düşün aşamıyorum engelleri Varamıyorum yanına çarelerin Yıkıl duvar göremiyorum enginleri Gidemiyorum bırakıp uzaklara *** Bir ağlarım bir gülerim Sanma senden vazgeçerim Alışamam inan yokluğuna *** Bir ağlarım bir gülerim Sanma senden vazgeçerim Alışamam inan yokluğuna *** Eğlen güzelim gününü gün et Ben vazgeçmişken eğlen Karaları ben bağlarım Sende vakit çok erken *** Eğlen güzelim gününü gün et Ben vazgeçmişken eğlen Karaları ben bağlarım Sende vakit çok erken *** Düşün düşün aşamıyorum engelleri Varamıyorum yanına çarelerin Yıkıl duvar göremiyorum enginleri Gidemiyorum bırakıp uzaklara *** Bir ağlarım bir gülerim Sanma senden vazgeçerim Alışamam inan yokluğuna *** Bir ağlarım bir gülerim Sanma senden vazgeçerim Alışamam inan yokluğuna *** Eğlen güzelim gününü gün et Ben vazgeçmişken eğlen Karaları ben bağlarım Sende vakit çok erken *** Eğlen güzelim gününü gün et Ben vazgeçmişken eğlen Karaları ben bağlarım Sende vakit çok erken *** Eğlen güzelim gününü gün et Ben vazgeçmişken eğlen Karaları ben bağlarım Sende vakit çok erken *** Eğlen güzelim gününü gün et Ben vazgeçmişken eğlen Karaları ben bağlarım Sende vakit çok erken *** Eğlen güzelim gününü gün et Ben vazgeçmişken eğlen Karaları ben bağlarım Sende vakit çok erken *** Eğlen güzelim gününü gün et Ben vazgeçmişken eğlen Karaları ben bağlarım Sende vakit çok erken