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Diskomatik Şarkı Sözleri

Hüseyin Karadayı Diskomatik şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Hüseyin Karadayı Diskomatik şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Diskomatik sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Hüseyin Karadayı

Hüseyin Karadayı

Diskomatik

  • Sevenler Ağlarmış Ft Ziynet Sali

  • Güler misin, ağlar mısın?

  • Bir Sevgi İstiyorum Ft Hüseyin Karadayı

  • Alışkın Değiliz (Hüseyin Karadayı)

  • Ayrılsak Ölürüz Biz (Hüseyin Karadayı)

  • Soğuk Odalar (Hüseyin Karadayı)

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