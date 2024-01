Hüseyin Tatlı

İnsan sanmıştım ben seni Ne yazık yanılttın beni Bir anda diyip sildin her şeyi Hadi şimdi seyret gör eserini *** Bir anda diyip sildin her şeyi Hadi şimdi seyret gör eserini Artık hiç bir şeyin anlamı yok Eskisi kadar güzel değiller Hepsi gözlerinle söndü sanki Aldığım dersler beni adam eder *** Artık hiç bir şeyin anlamı yok Eskisi kadar güzel değiller Hepsi gözlerinle söndü sanki Aldığım dersler beni adam eder *** Nasıl da geçti o günler Nasıl da ben anlamadım Bir rüyaymış meğer yaşananlar Her şey bitince ben uyandım Bir rüyaymış meğer yaşananlar Her şey bitince ben uyandım *** Artık hiç bir şeyin anlamı yok Eskisi kadar güzel değiller Hepsi gözlerinle söndü sanki Aldığım dersler beni adam eder *** Artık hiç bir şeyin anlamı yok Eskisi kadar güzel değiller Hepsi gözlerinle söndü sanki Aldığım dersler beni adam eder Artık hiç bir şeyin anlamı yok Eskisi kadar güzel değiller Hepsi gözlerinle söndü sanki Aldığım dersler