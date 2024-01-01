Can'ım Şarkı Sözleri
Hüseyin Tatlı Can'ım şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Hüseyin Tatlı Can'ım şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Can'ım sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Aşk nedir bilmezdim senden ogrendim
Dipsiz bir kuyuya dusmek gibiymis
Kerem ile Aslı'yı bilirdim
Ama onlar gibi sevmeyi beceremezsin
***
Sevdim seni deli gibi
Sevdim kendim den cok seni
Tek sahidim yüce Allah görür her şeyi
***
Aşkıma yenik düştüm
Sen kazandın mutlu musun
Ben sana kul köle oldum
Şimdi çekip gidiyorsun
***
Aşk nedir bilmezdim
Senden ögrendim
Dipsiz bir kuyuya duüşmek gibiymiş
Kerem ile Aslı'yı bilirdim
Ama onlar gibi sevmeyi beceremezsin
***
Sevdim seni deli gibi
Sevdim kendim den cok seni
Tek sahidim yüce Allah görür her şeyi
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Biz seninle yıllar yılı
Ne birleştik ne ayrıldık
Bazen güldük mutlu olduk
Bazen hiç yere darıldık
***
Heves olsa çoktan geçer
Arzu olsa çoktan biter
Bence bu aşk böyle gelmiş
Bundan sonra böyle gider
***
Başımın tatlı belası
Gönlümün kara sevdası
Her şey boş senden sonrası
Vazgeçmem senden senden
***
Ayrılmam senden
Biz seninle bir bütünüz
İstesekte kopamayız
Bir bedende can gibiyiz
Ayrı ayrı olamayız
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sen benim canim herseyim
hayatim askim nefesim
sensin benim tek gercegim ahh
ben sensiz yasayamam...
sensin benim tek gercegim ahh
ben sensiz yasayamam...
***
seninle hersey guzel canim
sensiz hayat bombos
ha yasadim yasamadim be canim
kitaba el basarim...
***
hersey seninle guzel canim
sensiz hayat bombos
ha yasadim yasamadim be canim
kitaba el basarim...
ha yasadim yasamadim be canim
kitaba el basarim...
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Hiç yaşamadım nefes almadım
Sensiz inan mutlu olmadım
Ölümüne sana baglandım
Yılar oldu yanlız kaldım
***
Gel gözümün nuru
Gel bahşımın tacı
Aşkımın ilacı
***
Gellll...
***
Melek soylum güzel huylum
Yolarına bir can koydum
Sana heran taptım durdum
Bir ufacık dünya kurdum
***
Gel gözümün nuru
Gel bahşımın tacı
Aşkımın ilacı
Gellll...
-
Bir dedigin iki oldu mu soyle
Oyuncak oldum ne dediysen yaptim
Sen huzurlu ol rahat et mutlu ol
Baska gonullerde seni aradim...
***
Her gun uzaklasirken ellerimden
Zehir akti alemin dillerinden
Saklamadim askimi gozlerimden
Kendimi kaybettim seni aradim...
***
Gitsem gidemiyorum,
Kalsam kalamiyorum,
Sevsem olamiyorum,
Askin elinde kaldim...
***
Basi duman daglarim
Dikenlidir yollari
Eyyy ask yok mu vicdanin
Elin koynunda kaldim...
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Isteseydin canimi veren ben vardim
Beni benden daha cok seven kalmadi
Gencligimi yol yaptim
Hayatimi harcadim
Duyan olmadi...
***
Indim askin derinine
Dustum zalimin eline
Bilen olmadi...
***
Sevdim sevdirmedi kader
Hergun gun dunden daha beter
Allahim bu cile yeter
Yarimi gonder...
-
Mizrabimsan sazimsan
Kaderimsen Yazimsan
Senden baska kimim var
Sen benim tek varimsan
***
Le zalimsan zalimsan
Tutunacak dalimsan
Ne kadar zalim olsan
Gene benim yarimsan
Ne kadar zalim olsan
***
Kiz sen bana lazimsan
***
Sevda gönül karidir
Sende benim karimsin
Gül bülbülün yaridir
Sende benim yarimsan
***
Sözlerine kandigim
Sevdasina yandigim
Gadasini aldigim
Sen benim sol yanimsan