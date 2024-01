Hüseyin Tatlı

Bir dedigin iki oldu mu soyle Oyuncak oldum ne dediysen yaptim Sen huzurlu ol rahat et mutlu ol Baska gonullerde seni aradim... *** Her gun uzaklasirken ellerimden Zehir akti alemin dillerinden Saklamadim askimi gozlerimden Kendimi kaybettim seni aradim... *** Gitsem gidemiyorum, Kalsam kalamiyorum, Sevsem olamiyorum, Askin elinde kaldim... *** Basi duman daglarim Dikenlidir yollari Eyyy ask yok mu vicdanin Elin koynunda kaldim...