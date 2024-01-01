Varlığın Yeter Şarkı Sözleri
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Hüseyin Tatlı
Varlığın Yeter
-
Ben seni çok sevdim deliler gibi
Bu büyük aşk ancak toprakta biter
Ben seni çok sevdim deliler gibi
Bu büyük aşk ancak toprakta biter
***
Ne bir selam gönder, ne halimi sor
Olsun be güzelim, varlığın yeter
Ne bir selam gönder, ne halimi sor
Olsun be güzelim, varlığın yeter
***
Zorla yaşıyorum senden uzakta
Her dem azrail gelip canımı ister
Zorla yaşıyorum senden uzakta
Her dem azrail gelip canımı ister
***
Boynumda bir ilmik, ecel tuzakta
Olsun be güzelim, varlığın yeter ahh
Boynumda bir ilmik, ecel tuzakta
Olsun be güzelim, varlığın yeter
***
Boynumda bir ilmik, ecel tuzakta
Olsun be güzelim, varlığın yeter
Sen mutlu ol, başka bir şey istemem
Acıyı, kederi inan dert etmem
***
Sen mutlu ol, başka bir şey istemem
Acıyı, kederi inan dert etmem
Ölüme koşarım, beni bekletmem
Ölürüm güzelim, varlığın yeter
***
Ölüme koşarım, beni bekletmem
Ölürüm güzelim, varlığın yeter
Zorla yaşıyorum senden uzakta
Her dem azrail gelip canımı ister
***
Zorla yaşıyorum senden uzakta
Her dem azrail gelip canımı ister
Boynumda bir ilmik, ecel tuzakta
Olsun be güzelim, varlığın yeter ahh
Boynumda bir ilmik, ecel tuzakta
Olsun be güzelim, varlığın yeter
***
Boynumda bir ilmik, ecel tuzakta
Olsun be güzelim, varlığın yeter
Boynumda bir ilmik, ecel tuzakta
Olsun be güzelim, varlığın yeter
-
İnsan sanmıştım ben seni
Ne yazık yanılttın beni
Bir anda diyip sildin her şeyi
Hadi şimdi seyret gör eserini
***
Bir anda diyip sildin her şeyi
Hadi şimdi seyret gör eserini
Artık hiç bir şeyin anlamı yok
Eskisi kadar güzel değiller
Hepsi gözlerinle söndü sanki
Aldığım dersler beni adam eder
***
Artık hiç bir şeyin anlamı yok
Eskisi kadar güzel değiller
Hepsi gözlerinle söndü sanki
Aldığım dersler beni adam eder
***
Nasıl da geçti o günler
Nasıl da ben anlamadım
Bir rüyaymış meğer yaşananlar
Her şey bitince ben uyandım
Bir rüyaymış meğer yaşananlar
Her şey bitince ben uyandım
***
Artık hiç bir şeyin anlamı yok
Eskisi kadar güzel değiller
Hepsi gözlerinle söndü sanki
Aldığım dersler beni adam eder
***
Artık hiç bir şeyin anlamı yok
Eskisi kadar güzel değiller
Hepsi gözlerinle söndü sanki
Aldığım dersler beni adam eder
Artık hiç bir şeyin anlamı yok
Eskisi kadar güzel değiller
Hepsi gözlerinle söndü sanki
Aldığım dersler
-
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bekleme bosuna mutlu olmayi
felekten habersiz birgun calmayi
ogrenirsin elbet sac bas yolmayi
hayat budur gelir hep boyle gecer
hayat budur iste ahh hep boyle gecer
***
kimi aglar kimi guler
kimi Hak'tan sabir diler
Azrail hep seni siler
hayat budur iste
hep boyle gecer...
***
garipler el acmis viranelerde
asiklar agliyor meyhanelerde
kimi mecnun olmus gezer collerde
***
hayat budur gelir hep boyle gecer
hayat budur iste ahh hep boyle gecer
***
kimi aglar kimi guler
kimi Hak'tan sabir diler
Azrail hepsini siler
hayat budur iste
hep boyle gecer...
***
bekleme bosuna mutlu olmayi
felekten habersiz birgun calmayi
ogrenirsin elbet sac bas yolmayi
hayat budur gelir hep boyle gecer
kimi aglar kimi guler
kimi Hak'tan sabir diler
Azrail hepsini siler
hayat budur iste
hep boyle gecer...
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Bak nasil gecti seneler
Ben seni unutamadim
Aramadim desem yalan
Yerini dolduramadim...
***
Nice guzeller gordum
Yerine kimseyi koyamadim
Ben olmedikce askin olmez
Sevmeye doyamadim...
***
Sen baskasin baskasin
Kalbimde ilk yarasin
Senden sonra kimseyi
Ben sevmedim sevemedim...
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Yuregimi besik yaptim sevdana
Dusler kurdum hayal kurdum bildin mi?
Umutlardan bir tac yaptim yoluna
Birgun olsun zahmet edip geldin mi?
***
Yuregin varsa gel
Sevgin varsa gel
Aska cesaretin varsa
Haydi sende gel...
Hasretin varsa gel
Ozlemin varsa gel
Seven bir insan canim
Tanimaz engel...
***
Senin icin ne savaslar actimda
Daglar taslar ranzam oldu yattimda
Bu canimi ateslere attimda
Senden bir ses alamadim oldun mu?
***
Yuregin varsa gel
Sevgin varsa gel
Aska cesaretin varsa
Haydi sende gel...
Hasretin varsa gel
Ozlemin varsa gel
Seven bir insan canim
Tanimaz engel...