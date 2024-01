Hüseyin Tatlı

Ben seni çok sevdim deliler gibi Bu büyük aşk ancak toprakta biter Ben seni çok sevdim deliler gibi Bu büyük aşk ancak toprakta biter *** Ne bir selam gönder, ne halimi sor Olsun be güzelim, varlığın yeter Ne bir selam gönder, ne halimi sor Olsun be güzelim, varlığın yeter *** Zorla yaşıyorum senden uzakta Her dem azrail gelip canımı ister Zorla yaşıyorum senden uzakta Her dem azrail gelip canımı ister *** Boynumda bir ilmik, ecel tuzakta Olsun be güzelim, varlığın yeter ahh Boynumda bir ilmik, ecel tuzakta Olsun be güzelim, varlığın yeter *** Boynumda bir ilmik, ecel tuzakta Olsun be güzelim, varlığın yeter Sen mutlu ol, başka bir şey istemem Acıyı, kederi inan dert etmem *** Sen mutlu ol, başka bir şey istemem Acıyı, kederi inan dert etmem Ölüme koşarım, beni bekletmem Ölürüm güzelim, varlığın yeter *** Ölüme koşarım, beni bekletmem Ölürüm güzelim, varlığın yeter Zorla yaşıyorum senden uzakta Her dem azrail gelip canımı ister *** Zorla yaşıyorum senden uzakta Her dem azrail gelip canımı ister Boynumda bir ilmik, ecel tuzakta Olsun be güzelim, varlığın yeter ahh Boynumda bir ilmik, ecel tuzakta Olsun be güzelim, varlığın yeter *** Boynumda bir ilmik, ecel tuzakta Olsun be güzelim, varlığın yeter Boynumda bir ilmik, ecel tuzakta Olsun be güzelim, varlığın yeter