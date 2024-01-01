Hüseyin Tatlı

Varlığın Yeter Ben seni çok sevdim deliler gibi Bu büyük aşk ancak toprakta biter Ben seni çok sevdim deliler gibi Bu büyük aşk ancak toprakta biter *** Ne bir selam gönder, ne halimi sor Olsun be güzelim, varlığın yeter Ne bir selam gönder, ne halimi sor Olsun be güzelim, varlığın yeter *** Zorla yaşıyorum senden uzakta Her dem azrail gelip canımı ister Zorla yaşıyorum senden uzakta Her dem azrail gelip canımı ister *** Boynumda bir ilmik, ecel tuzakta Olsun be güzelim, varlığın yeter ahh Boynumda bir ilmik, ecel tuzakta Olsun be güzelim, varlığın yeter *** Boynumda bir ilmik, ecel tuzakta Olsun be güzelim, varlığın yeter Sen mutlu ol, başka bir şey istemem Acıyı, kederi inan dert etmem *** Sen mutlu ol, başka bir şey istemem Acıyı, kederi inan dert etmem Ölüme koşarım, beni bekletmem Ölürüm güzelim, varlığın yeter *** Ölüme koşarım, beni bekletmem Ölürüm güzelim, varlığın yeter Zorla yaşıyorum senden uzakta Her dem azrail gelip canımı ister *** Zorla yaşıyorum senden uzakta Her dem azrail gelip canımı ister Boynumda bir ilmik, ecel tuzakta Olsun be güzelim, varlığın yeter ahh Boynumda bir ilmik, ecel tuzakta Olsun be güzelim, varlığın yeter *** Boynumda bir ilmik, ecel tuzakta Olsun be güzelim, varlığın yeter Boynumda bir ilmik, ecel tuzakta Olsun be güzelim, varlığın yeter

Anlamı Yok İnsan sanmıştım ben seni Ne yazık yanılttın beni Bir anda diyip sildin her şeyi Hadi şimdi seyret gör eserini *** Bir anda diyip sildin her şeyi Hadi şimdi seyret gör eserini Artık hiç bir şeyin anlamı yok Eskisi kadar güzel değiller Hepsi gözlerinle söndü sanki Aldığım dersler beni adam eder *** Artık hiç bir şeyin anlamı yok Eskisi kadar güzel değiller Hepsi gözlerinle söndü sanki Aldığım dersler beni adam eder *** Nasıl da geçti o günler Nasıl da ben anlamadım Bir rüyaymış meğer yaşananlar Her şey bitince ben uyandım Bir rüyaymış meğer yaşananlar Her şey bitince ben uyandım *** Artık hiç bir şeyin anlamı yok Eskisi kadar güzel değiller Hepsi gözlerinle söndü sanki Aldığım dersler beni adam eder *** Artık hiç bir şeyin anlamı yok Eskisi kadar güzel değiller Hepsi gözlerinle söndü sanki Aldığım dersler beni adam eder Artık hiç bir şeyin anlamı yok Eskisi kadar güzel değiller Hepsi gözlerinle söndü sanki Aldığım dersler

Hayat Budur İşte bekleme bosuna mutlu olmayi felekten habersiz birgun calmayi ogrenirsin elbet sac bas yolmayi hayat budur gelir hep boyle gecer hayat budur iste ahh hep boyle gecer *** kimi aglar kimi guler kimi Hak'tan sabir diler Azrail hep seni siler hayat budur iste hep boyle gecer... *** garipler el acmis viranelerde asiklar agliyor meyhanelerde kimi mecnun olmus gezer collerde *** hayat budur gelir hep boyle gecer hayat budur iste ahh hep boyle gecer *** kimi aglar kimi guler kimi Hak'tan sabir diler Azrail hepsini siler hayat budur iste hep boyle gecer... *** bekleme bosuna mutlu olmayi felekten habersiz birgun calmayi ogrenirsin elbet sac bas yolmayi hayat budur gelir hep boyle gecer kimi aglar kimi guler kimi Hak'tan sabir diler Azrail hepsini siler hayat budur iste hep boyle gecer...

Sen Başkasın Bak nasil gecti seneler Ben seni unutamadim Aramadim desem yalan Yerini dolduramadim... *** Nice guzeller gordum Yerine kimseyi koyamadim Ben olmedikce askin olmez Sevmeye doyamadim... *** Sen baskasin baskasin Kalbimde ilk yarasin Senden sonra kimseyi Ben sevmedim sevemedim...