Hüseyin Tatlı

Isteseydin canimi veren ben vardim Beni benden daha cok seven kalmadi Gencligimi yol yaptim Hayatimi harcadim Duyan olmadi... *** Indim askin derinine Dustum zalimin eline Bilen olmadi... *** Sevdim sevdirmedi kader Hergun gun dunden daha beter Allahim bu cile yeter Yarimi gonder...

Aşk nedir bilmezdim senden ogrendim Dipsiz bir kuyuya dusmek gibiymis Kerem ile Aslı'yı bilirdim Ama onlar gibi sevmeyi beceremezsin *** Sevdim seni deli gibi Sevdim kendim den cok seni Tek sahidim yüce Allah görür her şeyi *** Aşkıma yenik düştüm Sen kazandın mutlu musun Ben sana kul köle oldum Şimdi çekip gidiyorsun *** Aşk nedir bilmezdim Senden ögrendim Dipsiz bir kuyuya duüşmek gibiymiş Kerem ile Aslı'yı bilirdim Ama onlar gibi sevmeyi beceremezsin *** Sevdim seni deli gibi Sevdim kendim den cok seni Tek sahidim yüce Allah görür her şeyi

Biz seninle yıllar yılı Ne birleştik ne ayrıldık Bazen güldük mutlu olduk Bazen hiç yere darıldık *** Heves olsa çoktan geçer Arzu olsa çoktan biter Bence bu aşk böyle gelmiş Bundan sonra böyle gider *** Başımın tatlı belası Gönlümün kara sevdası Her şey boş senden sonrası Vazgeçmem senden senden *** Ayrılmam senden Biz seninle bir bütünüz İstesekte kopamayız Bir bedende can gibiyiz Ayrı ayrı olamayız

sen benim canim herseyim hayatim askim nefesim sensin benim tek gercegim ahh ben sensiz yasayamam... sensin benim tek gercegim ahh ben sensiz yasayamam... *** seninle hersey guzel canim sensiz hayat bombos ha yasadim yasamadim be canim kitaba el basarim... *** hersey seninle guzel canim sensiz hayat bombos ha yasadim yasamadim be canim kitaba el basarim... ha yasadim yasamadim be canim kitaba el basarim...