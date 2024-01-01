Hüseyin Tatlı

Yüreğin Varsa Gel Yuregimi besik yaptim sevdana Dusler kurdum hayal kurdum bildin mi? Umutlardan bir tac yaptim yoluna Birgun olsun zahmet edip geldin mi? *** Yuregin varsa gel Sevgin varsa gel Aska cesaretin varsa Haydi sende gel... Hasretin varsa gel Ozlemin varsa gel Seven bir insan canim Tanimaz engel... *** Senin icin ne savaslar actimda Daglar taslar ranzam oldu yattimda Bu canimi ateslere attimda Senden bir ses alamadim oldun mu? *** Yuregin varsa gel Sevgin varsa gel Aska cesaretin varsa Haydi sende gel... Hasretin varsa gel Ozlemin varsa gel Seven bir insan canim Tanimaz engel...

Anlamı Yok İnsan sanmıştım ben seni Ne yazık yanılttın beni Bir anda diyip sildin her şeyi Hadi şimdi seyret gör eserini *** Bir anda diyip sildin her şeyi Hadi şimdi seyret gör eserini Artık hiç bir şeyin anlamı yok Eskisi kadar güzel değiller Hepsi gözlerinle söndü sanki Aldığım dersler beni adam eder *** Artık hiç bir şeyin anlamı yok Eskisi kadar güzel değiller Hepsi gözlerinle söndü sanki Aldığım dersler beni adam eder *** Nasıl da geçti o günler Nasıl da ben anlamadım Bir rüyaymış meğer yaşananlar Her şey bitince ben uyandım Bir rüyaymış meğer yaşananlar Her şey bitince ben uyandım *** Artık hiç bir şeyin anlamı yok Eskisi kadar güzel değiller Hepsi gözlerinle söndü sanki Aldığım dersler beni adam eder *** Artık hiç bir şeyin anlamı yok Eskisi kadar güzel değiller Hepsi gözlerinle söndü sanki Aldığım dersler beni adam eder Artık hiç bir şeyin anlamı yok Eskisi kadar güzel değiller Hepsi gözlerinle söndü sanki Aldığım dersler

Hayat Budur İşte bekleme bosuna mutlu olmayi felekten habersiz birgun calmayi ogrenirsin elbet sac bas yolmayi hayat budur gelir hep boyle gecer hayat budur iste ahh hep boyle gecer *** kimi aglar kimi guler kimi Hak'tan sabir diler Azrail hep seni siler hayat budur iste hep boyle gecer... *** garipler el acmis viranelerde asiklar agliyor meyhanelerde kimi mecnun olmus gezer collerde *** hayat budur gelir hep boyle gecer hayat budur iste ahh hep boyle gecer *** kimi aglar kimi guler kimi Hak'tan sabir diler Azrail hepsini siler hayat budur iste hep boyle gecer... *** bekleme bosuna mutlu olmayi felekten habersiz birgun calmayi ogrenirsin elbet sac bas yolmayi hayat budur gelir hep boyle gecer kimi aglar kimi guler kimi Hak'tan sabir diler Azrail hepsini siler hayat budur iste hep boyle gecer...

Sen Başkasın Bak nasil gecti seneler Ben seni unutamadim Aramadim desem yalan Yerini dolduramadim... *** Nice guzeller gordum Yerine kimseyi koyamadim Ben olmedikce askin olmez Sevmeye doyamadim... *** Sen baskasin baskasin Kalbimde ilk yarasin Senden sonra kimseyi Ben sevmedim sevemedim...