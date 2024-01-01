Hüseyin Turan

-
Hava bulanıyor kar mı yağacak
Hava bulanıyor kar mı yağacak
Sol gözüm seğiriyor yar mı gelecek
Sol gözüm seğiriyor yar mı gelecek
***
Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek
Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek
İmana gel kömür gözlüm imana
Bakmıyon mu şu sinemde yarama
***
İmana gel kömür gözlüm imana
Bakmıyon mu başımda ki dumana
***
Kurban olam kanatlısız avluya
Kurban olam kanatlısız avluya
Boyunu benzettim şıvga selviye
Boyunu benzettim şıvga selviye
***
Gece gündüz yalvarırım Mevla'ya
Gece gündüz yalvarırım Mevla'ya
Hasret kullarını kavuştur diye
Hasret kullarını kavuştur diye
***
İmana gel kömür gözlüm imana
Bakmıyon mu şu sinemde yarama
Bakmıyon mu şu sinemde yarama
-
Sormuyor hatırımı, çalmıyor hiç kapımı
Hanidir bekliyorum bir haber yok
Kalbimde gizli yara, kalmadı aklım
Güç bela kendimi dışarı attım
***
Bendeki bu durumu, yakmışım gururunu
Buldum da sorununu, yakışmadı çözümü
Kendimden vazgeçerim, her rüzgârdan geçerim
Bir tek onun meltemi, bulmuştu şu özümü
***
Öyle bir baktı yüzüme giderken yaralı, yaralı
Ben ömrümde bu kadar yıkılmamıştım
O an aşk öyle bir tutuşturuyor adamı
Ben dünyaya bu kadar sıkışmamıştım
***
Öyle bir baktı yüzüme giderken yaralı, yaralı
Ben ömrümde bu kadar yıkılmamıştım
O an aşk öyle bir tutuşturuyor adamı
Ben dünyaya bu kadar sıkışmamıştım
Ben kimseye böyle yakışmamıştım
-
Buraya kadarmış diye yollar
Sona ermez bir yalan bu
Yüreğine dönmez çalınanlar
Dile gelmez feveran bu
***
Gözlere damlalar, hasreti damgalar
Yanılıp da yaş dinecek sanan
Bir ömür boyu acıda yanan
***
Bir boş bakış, yarım gülüş
Ya gözlerin yaşardı mı?
İçimde hep susan acı
Yolun sonuna vardı mı?
***
Yürek deyip yenilmedin
Kadir kıymet ne bilmedin
Sana bırakmam ahımı
Kader yazsın günahını
Yüreğine dönmez çalınanlar
Dile gelmez feveran bu
***
Gözlere damlalar, hasreti damgalar
Yanılıp da yaş dinecek sanan
Bir ömür boyu acıda yanan
Şarkı Sözleri
Bir boş bakış, yarım gülüş
İçimde hep
***
Bir boş bakış, yarım gülüş
Ya gözlerin yaşardı mı?
İçimde hep susan acı
Yolun sonuna vardı mı?
***
Yürek deyip yenilmedin
Kadir kıymet ne bilmedin
Sana bırakmam ahımı
Kader yazsın günahını
***
Yürek deyip yenilmedin
Kadir kıymet ne bilmedin
Sana bırakmam ahımı
Kader yazsın günahını
-
Doğdu içime ayrılacağın
Selamını aldım yalnızlığın
Bak da gözüme, söyle yüzüme
Yakıştı mı bu haksızlığın
***
Kırsam döksem ne işe yarıyor
Almış bak başını yine gidiyor
Ben aşkı kurtarayım derken
Kalbim elden gidiyor
***
Yıkılır her gece üzerime dünya
Ben sandım sahici, meğerse bir rüya
Gönlünü gönlüme, ömrünü ömrüme
Yazmıştım sildiler zorla
***
Yıkılır her gece üzerime dünya
Ben sandım sahici, meğerse bir rüya
Gönlünü gönlüme, ömrünü ömrüme
Yazmıştım sildiler zorla
-
Eğdirmem başımı kimselere ama sana yerle bir oldum.
Giderim uzaklaşırım her zaman, ilk kez dönüp durdum.
Ağladım içime attım her şeyi biriktirdim.
Gecikmeli coştum taştım bu yüzden de duruldum.
***
Korkumdan bir kere bile seni aramadıysam.
Yönsüzüm sensiz, sebebi bir yere konamadıysam.
Unutmadım nedeni hiç bir aşka sığamadıysam.
Saygımdan biraz da seni unutmaya kıyamadıysam.
***
Ah delikanlıydı bir zamanlar içimde yangınların.
Hep başımı alıp gittiğimden ziyan sevdalarım.
Söylemem ben acılarımı hep içime içime anlatırım.
En acısı ölmüyor da insan ben bunu da atlatırım.
***
Ağladım içime attım her şeyi biriktirdim.
Gecikmeli coştum taştım bu yüzden de duruldum.
***
Korkumdan bir kere bile seni aramadıysam.
Yönsüzüm sensiz, sebebi bir yere konamadıysam.
Unutmadım nedeni hiç bir aşka sığamadıysam.
Saygımdan biraz da seni unutmaya kıyamadıysam.
***
Ah delikanlıydı bir zamanlar içimde yangınların.
Hep başımı alıp gittiğimden ziyan sevdalarım.
Söylemem ben acılarımı hep içime içime anlatırım.
En acısı ölmüyor da insan ben bunu da atlatırım.
***
Ah delikanlıydı bir zamanlar içimde yangınların.
Hep başımı alıp gittiğimden ziyan sevdalarım.
Söylemem ben acılarımı hep içime içime anlatırım.
En acısı ölmüyor da insan ben bunu da atlatırım.
-
Acıları da anıları da koydum içine valizin
Baktım kalkmıyor yerinden bıraktım
Bilirim ben, unutuyorum da
Geçer mi bu yara izin?
Günlerimi hep boşu boşuna kararttın
Sıkı sıkı sarılmalı şimdi kalan sağlarıma
Takılır elbet yeniden umut
Yeniden aşk ağlarıma
Bi' yanım hâlâ keder
Yazmadı ya bizi şu hain kader
Günümü söker, gecemi döker
Başkası olsa çeker de gider
Ama yine bitmez ümidim
Yüreğimde benim akıl ne gezer
Açarım ufak, dostum olur Ege
Bi' çoban salata yanına hasret ne gider
Acıları da anıları da koydum içine valizin
Baktım kalkmıyor yerinden bıraktım
Bilirim ben, unutuyorum da
Geçer mi bu yara izin?
Günlerimi hep boşu boşuna kararttın
Sıkı sıkı sarılmalı şimdi kalan sağlarıma
Takılır elbet yeniden umut
Yeniden aşk ağlarıma
Bi' yanım hâlâ keder
Yazmadı ya bizi şu hain kader
Günümü söker, gecemi döker
Başkası olsa çeker de gider
Ama yine bitmez ümidim
Yüreğimde benim akıl ne gezer
Açarım ufak, dostum olur Ege
Bi' çoban salata yanına hasret ne gider
Bi' yanım hâlâ keder
Yazmadı ya bizi şu hain kader
Günümü söker, gecemi döker
Başkası olsa çeker de gider
Ama yine bitmez ümidim
Yüreğimde benim akıl ne gezer
Açarım ufak, dostum olur Ege
Bi' çoban salata yanına hasret ne gider
-
Ben hesapsız yürürken seninle
Sen tartıp durdun her şeyi
Aşkı çarptın, böldün, çıkardın
Toplayamadın bi' senle beni
Hiç daha önce bu kadar sevilmişliğim yok
Annemden beri
Farkına vardığım anda tükendim
Bıraktım her şeyi olduğu gibi
Aşk kimine kolay, kimilerine zor
Sen onu gidenlere değil kalanlara sor
Eyvah geldi işte o vakit
O veda bakışları bizi kahrediyor
Eyvah sönüyo' yaktığımız ateş
Göz göre göre kapıdan aşk çıkıyor
Eyvah geldi işte ayrılık
Bizi bile bile nasıl da hapsediyor
Eyvah sönüyo' yaktığımız ateş
Göz göre göre kapıdan aşk çıkıyor, eyvah (eyvah)
Ben hesapsız yürürken seninle
Sen tartıp durdun her şeyi
Aşkı çarptın, böldün, çıkardın
Toplayamadın bi' senle beni
Hiç daha önce bu kadar sevilmişliğim yok
Annemden beri
Farkına vardığım anda tükendim
Bıraktım her şeyi olduğu gibi
Aşk kimine kolay, kimilerine zor
Sen onu gidenlere değil kalanlara sor
Eyvah geldi işte o vakit
O veda bakışları bizi kahrediyor
Eyvah sönüyo' yaktığımız ateş
Göz göre göre kapıdan aşk çıkıyor
Eyvah geldi işte ayrılık
Bizi bile bile nasıl da hapsediyor
Eyvah sönüyo' yaktığımız ateş
Göz göre göre kapıdan aşk çıkıyor
Eyvah sesizleştik çok
Nereye kayboldu cümlelerimiz?
Eyvah dolunayı bile göremedik
Biz yine hilâl kaldık
-
Bir masalın sonuydu bazen gün
Ya da yepyeni bir masaldı
Gerçek canımı acıttı çoğu zaman
Ama en büyük yangın yalandı
***
Ben yine de ikinci bir halden
Hiç korkmadan tek cephede savaşıyorum
İnsanım ben de nihayetinde
Kaybım kendim olsa da alışıyorum
***
Ne kadar büyüsem de
Birazım çocuk hala
Kışın ortası dünya
Yüreğim sıcak hala
***
Taşıyor ruhum hiç korkmadan
Tanımıyor engel
Sırf bu yüzden
Kapılarım aşka açık hala
***
Ne kadar büyüsem de
Birazım çocuk hala
Kışın ortası dünya
Yüreğim sıcak hala
***
Taşıyor ruhum hiç korkmadan
Tanımıyor engel
Sırf bu yüzden
Kapılarım aşka açık hala
-
Bir masalın sonuydu bazen gün
Ya da yepyeni bir masaldı
Gerçek canımı acıttı çoğu zaman
Ama en büyük yangın yalandı
***
Ben yine de ikinci bir halden
Hiç korkmadan tek cephede savaşıyorum
İnsanım ben de nihayetinde
Kaybım kendim olsa da alışıyorum
***
Ne kadar büyüsem de
Birazım çocuk hala
Kışın ortası dünya
Yüreğim sıcak hala
***
Taşıyor ruhum hiç korkmadan
Tanımıyor engel
Sırf bu yüzden
Kapılarım aşka açık hala
***
Ne kadar büyüsem de
Birazım çocuk hala
Kışın ortası dünya
Yüreğim sıcak hala
***
Taşıyor ruhum hiç korkmadan
Tanımıyor engel
Sırf bu yüzden
Kapılarım aşka açık hala
-
Duruldu dalgalarım,
Vurmuyorum eskisi gibi şiddetle kıyılara
Sineye çektim sözlerimi
Ne unuttum, ne de uğrattım müruruzamana
***
İçinden çıkılabilir gibi değil bizimkisi
Erken budanmış ağaç gibi
Yorgun, kırık dökük, çırılçıplak
Aşka meydan okur gibi
***
Gücümün yettiği yere kadar,
Su yolunu bulana kadar,
Son gün, son ana kadar
Gözlerimi (gönlümü) sana kapattım.
***
Kalp har vurup harman savuramıyor eskisi gibi
Tetikte yerli yersiz çarpmıyor
İnsan kendinden çok şey veriyor deli gibi
Ne kadar da haklıydın, değmiyor.
-
Dinleme, duyma, sen onlara uyma
Bu ikimizin hikâyesi
Kaçırma gözünü, yutma şu sözünü
Akıt gitsin zehrini
Ağlaya ağlaya öldük
Ne uçurumlardan döndük
Hatırla n'olur unuttuysan
Biz ne yokuşlar gördük
Açma, kapıda yalnızlık
Böylesi haksızlık
Biz istemezsek ayrılık
Evimizi bulamaz
Açma, kapıda yalnızlık
Böylesi haksızlık
Biz istemezsek ayrılık
Yerimizi bulamaz
Neye alındın, neye kırıldın?
Anlat ne olur derdini
Yargısız infaz bu yaptığın
Sevme bu kadar kendini
Ağlaya ağlaya öldük
Ne uçurumlardan döndük
Hatırla n'olur unuttuysan
Biz ne yokuşlar gördük
Açma, kapıda yalnızlık
Böylesi haksızlık
Biz istemezsek ayrılık
Evimizi bulamaz
Açma, kapıda yalnızlık
Böylesi haksızlık
Biz istemezsek ayrılık
Yerimizi bulamaz
Açma, kapıda yalnızlık
Böylesi haksızlık
Biz istemezsek ayrılık
Yerimizi bulamaz
Açma, kapıda yalnızlık
Böylesi haksızlık
Biz istemezsek ayrılık
Evimizi bulamaz
-
Yaz yine gelir, kurtulur mevsimlerim bu güzden
Ağrılar şiddetsiz artık, durgunluğum bu yüzden
Bir dilek tut sende kalbimin en orta yerinden
Mutsuzluğunu şenlendirsin
Kaç zamanı demlendirdim
Beklemenin hatrı bende
Kalbe anlat varsa bildiğin bir çare
Kendi küllerimden doğdum
Korkumdan eser yok
Bir cevaba muhtaçken gönlüm
Seslendim duyan yok
Öyle bir yaprak döktüm
Görse sonbahar kıskanır
Yokluğunda yıllandı ruhum
Yaz yine gelir, kurtulur mevsimlerim bu güzden
Ağrılar şiddetsiz artık, durgunluğum bu yüzden
Bir dilek tut sende kalbimin en orta yerinden
Mutsuzluğunu şenlendirsin
Kaç zamanı demlendirdim
Beklemenin hatrı bende
Kalbe anlat varsa bildiğin bir çare
Kendi küllerimden doğdum
Korkumdan eser yok
Bir cevaba muhtaçken gönlüm
Seslendim duyan yok
Öyle bir yaprak döktüm
Görse sonbahar kıskanır
Yokluğunda yıllandı ruhum
Kendi küllerimden doğdum
Korkumdan eser yok
Bir cevaba muhtaçken gönlüm
Seslendim duyan yok
Öyle bir yaprak döktüm
Görse sonbahar kıskanır
Yokluğunda yıllandı ruhum
Kendi küllerimden doğdum
Korkumdan eser yok
Bir cevaba muhtaçken gönlüm
Seslendim duyan yok
Öyle bir yaprak döktüm
Görse sonbahar kıskanır
Yokluğunda yıllandı ruhum