Hüseyin Turan

Beni candan usandırdı Cefadan yâr usanmaz mı, usanmaz mı? Felekler yandı ahımdan Muradım şem'i yanmaz mı? Muradım şem'i yanmaz mı? Felekler yandı ahımdan Muradım şem'i yanmaz, şem'i yanmaz mı? *** Kamu bimârına canan Devayı derd eder ihsan Niçin kılmaz bana derman Beni bimâr sanmaz mı? *** Gamım pinhan tutardım ben *** Dediler yâre kıl ruşen Desem ol bivefa bilmem İnanır mı inanmaz mı? İnanır mı inanmaz mı? *** Şeb-i hicran yanar cânım Döker kan çeşm-i giryânım Uyarır halkı efgânım Kara bahtım uyanmaz mı? Uyarır halkı efgânım Kara bahtım uyanmaz mı? *** Gül-i ruhsârına karşı Gözümden kanlı akar kanlı akarsu Habibim faslı güldür Bu akarsular bulanmaz mı? Akarsular bulanmaz mı? Habibim faslı güldür Bu akarsular bulanmaz mı? Bulanmaz mı? *** Değildim ben sana mâil Sen ettin aklımı zâil Bana tan eyleyen gafil Seni görgeç utanmaz mı? *** Fuzuli rind-i şeydâdır *** Hemîşe halka rüsvadır Sorun kim bu ne sevdadır Bu sevdadan usanmaz mı? Bu sevdadan usanmaz mı?