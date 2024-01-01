Fuzulı Kantatası Şarkı Sözleri
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Hüseyin Turan
Fuzulı Kantatası
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Beni candan usandırdı
Cefadan yâr usanmaz mı, usanmaz mı?
Felekler yandı ahımdan
Muradım şem'i yanmaz mı?
Muradım şem'i yanmaz mı?
Felekler yandı ahımdan
Muradım şem'i yanmaz, şem'i yanmaz mı?
***
Kamu bimârına canan
Devayı derd eder ihsan
Niçin kılmaz bana derman
Beni bimâr sanmaz mı?
***
Gamım pinhan tutardım ben
***
Dediler yâre kıl ruşen
Desem ol bivefa bilmem
İnanır mı inanmaz mı?
İnanır mı inanmaz mı?
***
Şeb-i hicran yanar cânım
Döker kan çeşm-i giryânım
Uyarır halkı efgânım
Kara bahtım uyanmaz mı?
Uyarır halkı efgânım
Kara bahtım uyanmaz mı?
***
Gül-i ruhsârına karşı
Gözümden kanlı akar kanlı akarsu
Habibim faslı güldür
Bu akarsular bulanmaz mı?
Akarsular bulanmaz mı?
Habibim faslı güldür
Bu akarsular bulanmaz mı?
Bulanmaz mı?
***
Değildim ben sana mâil
Sen ettin aklımı zâil
Bana tan eyleyen gafil
Seni görgeç utanmaz mı?
***
Fuzuli rind-i şeydâdır
***
Hemîşe halka rüsvadır
Sorun kim bu ne sevdadır
Bu sevdadan usanmaz mı?
Bu sevdadan usanmaz mı?