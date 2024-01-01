Hüseyin Turan

Eller bizi, biz elleri görmeden Gel bur'dan gidelim, kalk, deli gönül Gel bur'dan gidelim, kalk, deli gönül *** Kimse başımıza çorap örmeden Eller kafamıza bir şey vurmadan Gel bur'dan gidelim, kalk, deli gönül Bağrında mumları yak, deli gönül Nasıl anlaşayım? Ah deli gönül *** İnsanlar sıfıra inmiş, eğleşir İnsanlar sıfıra inmiş, eğleşir Eşek arıları balda beyleşir Eşek arıları balda beyleşir *** Şimdi diken diller bizi söyleşir Şimdi diken diller batar, söyleşir Gel bur'dan gidelim, kalk, deli gönül Bağrında mumları yak, deli gönül Arada sözüme Bak, deli gönül *** Gönül, senden sana giden yol ner'de? Gönül, senden sana giden yol ner'de? Gözün varmış güya, gören kul ner'de? Gözün varmış hani, gören kul ner'de? *** Devran Baba kalmış ara bir yerde Devran Baba düşmüş kara bir derde Gel bur'dan gidelim, kalk, deli gönül Bağrında mumları yak, deli gönül Arada yüzüme bak, deli gönül Nasıl anlaşayım ah, deli gönül *** Ah deli gönül Vah deli gönül