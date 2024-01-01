Eller Bızı Gormeden Şarkı Sözleri
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Hüseyin Turan
Eller Bızı Gormeden
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Eller bizi, biz elleri görmeden
Gel bur'dan gidelim, kalk, deli gönül
Gel bur'dan gidelim, kalk, deli gönül
***
Kimse başımıza çorap örmeden
Eller kafamıza bir şey vurmadan
Gel bur'dan gidelim, kalk, deli gönül
Bağrında mumları yak, deli gönül
Nasıl anlaşayım?
Ah deli gönül
***
İnsanlar sıfıra inmiş, eğleşir
İnsanlar sıfıra inmiş, eğleşir
Eşek arıları balda beyleşir
Eşek arıları balda beyleşir
***
Şimdi diken diller bizi söyleşir
Şimdi diken diller batar, söyleşir
Gel bur'dan gidelim, kalk, deli gönül
Bağrında mumları yak, deli gönül
Arada sözüme
Bak, deli gönül
***
Gönül, senden sana giden yol ner'de?
Gönül, senden sana giden yol ner'de?
Gözün varmış güya, gören kul ner'de?
Gözün varmış hani, gören kul ner'de?
***
Devran Baba kalmış ara bir yerde
Devran Baba düşmüş kara bir derde
Gel bur'dan gidelim, kalk, deli gönül
Bağrında mumları yak, deli gönül
Arada yüzüme bak, deli gönül
Nasıl anlaşayım ah, deli gönül
***
Ah deli gönül
Vah deli gönül