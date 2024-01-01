Üç Bin Yılına Selam Şarkı Sözleri
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Hüseyin Turan
Üç Bin Yılına Selam
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Üzerinde duran bütün canlıdan
Selam söyle, dünya, 3000 yılına
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Renk, ırk, fistan, pantol, kara donludan
Selam söyle, dünya, 3000 yılına
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Yılına
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2000 yılından size seslendik
Türkülerle dümtek eslendik
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Sizi bilmem amma biz zor beslendik
Selam söyle, dünya, 3000 yılına
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Nuh tufanında gemimiz oldu
Hayyam sofrasında demimiz oldu
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Tüm yarınlar gitti, dünümüz oldu
Selam söyle, dünya, 3000 yılına
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Biz de sizin gibi gezdik âlemde
Hak cemalin' seyreyledik âdemde
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Aman ha unutma bizi her demde
Selam söyle, dünya, 3000 yılına
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Senin olsun malın, mülkün, sarayın
Hiç kimseye hayrı yoktur paranın
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Gönlünüzde Devran Baba arayın
Selam söyle, dünya, 3000 yılına
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Yılına