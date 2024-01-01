Ülger Dogmasın Şarkı Sözleri
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Hüseyin Turan
Ülger Dogmasın
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Ben bu yaylaları da yaylayamadım, yaylayamadım
Derindi gölleri de boylayamadım
Ülger doğmaya sebep olmasın
Bir yarin gönlünü eyleyemedim
Eyleyemedim
Guruya gaderim de yardan ayrıldım
Elin garezi ayırdı bizi
Kör olada derdim yardan ayrıldım
Ülger doğmaya sebep olmasın
***
Gökçesizin yaylamızın gülleri
Neydem gülleri
Ayvaz dan tatlı dı
Yarin dilleri
Ülger doğmaya sebep olmaya
***
Mevlam güldürürmü de garip kulları
Of yetim kulları
Kör olada derdim yardan ayrıldım
Elin garezi ayırdı bizi
Guruya da kaderim yardan ayrıldım
Ülger doğmaya sebep olmaya
***
Garezin böylesi de düşman başına, düşman başına
Zehir gattı da ekmeğime aşıma
Elin garezi ayırdı bizi
Nolur dertli yazın da mezar taşıma, mezar taşıma
Kör ola gaderim de yardan ayrıldım
Ülger doğmaya sebep olmaya
Guruya da kaderim yardan ayrıldım
Elin garezi ayırdı bizi