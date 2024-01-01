Hüseyin Turan

Ben bu yaylaları da yaylayamadım, yaylayamadım Derindi gölleri de boylayamadım Ülger doğmaya sebep olmasın Bir yarin gönlünü eyleyemedim Eyleyemedim Guruya gaderim de yardan ayrıldım Elin garezi ayırdı bizi Kör olada derdim yardan ayrıldım Ülger doğmaya sebep olmasın *** Gökçesizin yaylamızın gülleri Neydem gülleri Ayvaz dan tatlı dı Yarin dilleri Ülger doğmaya sebep olmaya *** Mevlam güldürürmü de garip kulları Of yetim kulları Kör olada derdim yardan ayrıldım Elin garezi ayırdı bizi Guruya da kaderim yardan ayrıldım Ülger doğmaya sebep olmaya *** Garezin böylesi de düşman başına, düşman başına Zehir gattı da ekmeğime aşıma Elin garezi ayırdı bizi Nolur dertli yazın da mezar taşıma, mezar taşıma Kör ola gaderim de yardan ayrıldım Ülger doğmaya sebep olmaya Guruya da kaderim yardan ayrıldım Elin garezi ayırdı bizi