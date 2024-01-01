Sen Elın Ben Elın Şarkı Sözleri
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Hüseyin Turan
Sen Elın Ben Elın
Tüm Şarkıları
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Giderim ben bu ellerden
Giderim ben bu ellerden
Sen elin, ben elin olduktan sonra
Sen elin, ben elin olduktan sonra
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Kalmadı farkım küllerden
Kalmadı farkım küllerden
Sen elin, ben elin olduktan sonra
Sen elin, ben elin olduktan sonra
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Hatıraları yakarım
Hatıraları yakarım
Alırım başımı, giderim bur'dan
Alırım başımı, giderim bur'dan
***
Sen elin, ben elin olduktan sonra
Sen elin, ben elin olduktan sonra
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Giderim, bir daha dönmem
Giderim, bir daha dönmem
Sen elin, ben elin olduktan sonra
Sen elin, ben elin olduktan sonra
***
İsmini gayrı hiç anmam
İsmini gayrı hiç anmam
Sen elin, ben elin olduktan sonra
Sen elin, ben elin olduktan sonra
***
Hatıraları yakarım
Hatıraları yakarım
Alırım başımı, giderim bur'dan
Alırım başımı, giderim bur'dan
***
Sen elin, ben elin olduktan sonra
Sen elin, ben elin olduktan sonra