Hüseyin Turan

Giderim ben bu ellerden Giderim ben bu ellerden Sen elin, ben elin olduktan sonra Sen elin, ben elin olduktan sonra *** Kalmadı farkım küllerden Kalmadı farkım küllerden Sen elin, ben elin olduktan sonra Sen elin, ben elin olduktan sonra *** Hatıraları yakarım Hatıraları yakarım Alırım başımı, giderim bur'dan Alırım başımı, giderim bur'dan *** Sen elin, ben elin olduktan sonra Sen elin, ben elin olduktan sonra *** Giderim, bir daha dönmem Giderim, bir daha dönmem Sen elin, ben elin olduktan sonra Sen elin, ben elin olduktan sonra *** İsmini gayrı hiç anmam İsmini gayrı hiç anmam Sen elin, ben elin olduktan sonra Sen elin, ben elin olduktan sonra *** Hatıraları yakarım Hatıraları yakarım Alırım başımı, giderim bur'dan Alırım başımı, giderim bur'dan *** Sen elin, ben elin olduktan sonra Sen elin, ben elin olduktan sonra