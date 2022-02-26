Hüseyin Turan

Sana olan duyguları bir bilebilsen Anlatabilsem, belki severdin İçimdeki hasretini bir duyabilsen Anlayabilsen, belki benimdin *** Sana sevdiğim diyemem Yalan yalan yalan yalan Vallahi yalan, inan ki yalan Sen kara sevdamsın benim Duman duman duman duman Hasretin tüter, içimde yanar *** Ah le yâr yâr Yine başımda sevdan Ah le yâr yâr Geceler kara zindan Ah le yâr yâr Bir parçacık canım kaldı onu da sen al *** Ah le yâr yâr Yine başımda sevdan Ah le yâr yâr Geceler kara zindan Ah le yâr yâr Bir parçacık canım kaldı onu da sen al *** Aklıma düştü gözlerin Bir bıçak gibi, ah silah gibi, cehennem gibi Söylenmemiş türkümdün sen Unutmam seni, unutmam seni, unutamam ki *** Sana sevdiğim diyemem Yalan yalan yalan yalan Vallahi yalan, inan ki yalan Sen kara sevdamsın benim Duman duman duman duman Hasretin tüter içimde yanar *** Ah le yâr yâr Yine başımda sevdan Ah le yâr yâr Geceler kara zindan Ah le yâr yâr Bir parçacık canım kaldı onu da sen al *** Ah le yâr yâr Yine başımda sevdan Ah le yâr yâr Geceler kara zindan Ah le yâr yâr Bir parçacık canım kaldı onu da sen al *** Ah le yâr yâr Yine başımda sevdan Ah le yâr yâr Geceler kara zindan Ah le yâr yâr Bir parçacık canım kaldı onu da sen al