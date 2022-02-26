Ah Le Yar Şarkı Sözleri
Hüseyin Turan Ah Le Yar şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Hüseyin Turan Ah Le Yar şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ah Le Yar sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Sana olan duyguları bir bilebilsen
Anlatabilsem, belki severdin
İçimdeki hasretini bir duyabilsen
Anlayabilsen, belki benimdin
***
Sana sevdiğim diyemem
Yalan yalan yalan yalan
Vallahi yalan, inan ki yalan
Sen kara sevdamsın benim
Duman duman duman duman
Hasretin tüter, içimde yanar
***
Ah le yâr yâr
Yine başımda sevdan
Ah le yâr yâr
Geceler kara zindan
Ah le yâr yâr
Bir parçacık canım kaldı onu da sen al
***
Ah le yâr yâr
Yine başımda sevdan
Ah le yâr yâr
Geceler kara zindan
Ah le yâr yâr
Bir parçacık canım kaldı onu da sen al
***
Aklıma düştü gözlerin
Bir bıçak gibi, ah silah gibi, cehennem gibi
Söylenmemiş türkümdün sen
Unutmam seni, unutmam seni, unutamam ki
***
Sana sevdiğim diyemem
Yalan yalan yalan yalan
Vallahi yalan, inan ki yalan
Sen kara sevdamsın benim
Duman duman duman duman
Hasretin tüter içimde yanar
***
Ah le yâr yâr
Yine başımda sevdan
Ah le yâr yâr
Geceler kara zindan
Ah le yâr yâr
Bir parçacık canım kaldı onu da sen al
***
Ah le yâr yâr
Yine başımda sevdan
Ah le yâr yâr
Geceler kara zindan
Ah le yâr yâr
Bir parçacık canım kaldı onu da sen al
***
Ah le yâr yâr
Yine başımda sevdan
Ah le yâr yâr
Geceler kara zindan
Ah le yâr yâr
Bir parçacık canım kaldı onu da sen al