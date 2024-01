Kara gözlüm kar yağdırdın başıma Acımadın yarim yarim gözüm yaşına *** Sevdan ile yandım Sevdan ile yandım yar yar yar ataşına Sen de benim gibi yan ahu gözlüm Yan kara gözlüm *** Sevdan ile yandım Sevdan ile yandım yar yar yar ataşına Sen de benim gibi yan ahu gözlüm Yan kara gözlüm *** Sinem cerrah cerrah yaram kanıyor Gönül her deminde yar yar seni arıyor *** Gözlerim dünyayı Gözlerim dünyayı yar yar bir hoş görüyor Çekildi özümden can ahu gözlüm Can kara gözlüm *** Gözlerim dünyayı Gözlerim dünyayı yar yar bir hoş görüyor Çekildi özümden can ahu gözlüm Can kara gözlüm