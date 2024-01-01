Hüseyin Turan

Kısmet Şarkı Sözleri
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Gaş karalır, gölge dutur
Yavaş yavaş meşani
Könlüm seste gözüm yolda
Gözleyirem men seni
***
Sabrım getti, harda galdı?
Gaş garaldı, gelmeyir
Belki menim könlümdeki
Döyüntümü bilmeyir
***
Ah-ah-ah-ah
Döyüntümü bilmeyir
Ah-ah-ah-ah
Döyüntümü bilmeyir
***
Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah
Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah
Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah
Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah
***
Aydın göğler, uca dağlar
Göğ meşeler, lal sular
Sizi gördüm üreğimde
Aştı, daştı arzular
***
Sabrım getti, harda kaldı?
Gaş garaldı, gelmeyir
Belki menim könlümdeki
Döyüntümü bilmeyir
***
Ah-ah-ah-ah
Döyüntümü bilmeyir
Ah-ah-ah-ah
Döyüntümü bilmeyir
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