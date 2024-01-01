Hüseyin Turan

Al yeşil dökün, anneler Mezer daşıma Al yeşil dökün, anneler Mezer daşıma *** Gelen ağlar, giden ağlar Ah, bu genç yaşıma Gelen ağlar, giden ağlar Ah, bu genç yaşıma *** Bu ne felaketti? Geldi başıma Bu ne felaketti? Geldi başıma *** Rahmetmiyor zalim felek Kanlı yaşıma Rahmetmiyor zalim felek Kanlı yaşıma *** Kuloğlu'yum meşarede Bin rahmet olsun Kuloğlu'yum meşarede Bin rahmet olsun *** Yüreğimden vurdular beni Tabip ne yapsın? Yüreğimden vurdular beni Tabip ne yapsın? *** Potin ayağımda İgal başımda kalsın Potin ayağımda İgal başımda kalsın *** Ciğerimden vurdular beni Doktor ne yapsın? Ciğerimden vurdular beni Doktor ne yapsın?