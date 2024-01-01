Al Yesıl Dokun Anneler Şarkı Sözleri
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Hüseyin Turan
Al Yesıl Dokun Anneler
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Al yeşil dökün, anneler
Mezer daşıma
Al yeşil dökün, anneler
Mezer daşıma
***
Gelen ağlar, giden ağlar
Ah, bu genç yaşıma
Gelen ağlar, giden ağlar
Ah, bu genç yaşıma
***
Bu ne felaketti?
Geldi başıma
Bu ne felaketti?
Geldi başıma
***
Rahmetmiyor zalim felek
Kanlı yaşıma
Rahmetmiyor zalim felek
Kanlı yaşıma
***
Kuloğlu'yum meşarede
Bin rahmet olsun
Kuloğlu'yum meşarede
Bin rahmet olsun
***
Yüreğimden vurdular beni
Tabip ne yapsın?
Yüreğimden vurdular beni
Tabip ne yapsın?
***
Potin ayağımda
İgal başımda kalsın
Potin ayağımda
İgal başımda kalsın
***
Ciğerimden vurdular beni
Doktor ne yapsın?
Ciğerimden vurdular beni
Doktor ne yapsın?