Atma Beni Ellere Şarkı Sözleri
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Hüseyin Turan
Atma Beni Ellere
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Atma beni ellere ellere ellere
Atma beni ellere ellere ellere
Salma beni dillere dillere dillere
Salma beni dillere dillere dillere
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Ben canımı veririm güzelim, şirinim
Ben canımı veririm güzelim, şirinim
Vermem seni ellere ellere ellere
Seni vermem ellere ellere ellere
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Sabah oldu uyandım uyandım uyandım
Sabah oldu uyandım uyandım uyandım
Gül yastığa dayandım dayandım dayandım
Gül yastığa dayandım dayandım dayandım
***
Taş olsaydım erirdim oy nidem oy nidem
Taş olsaydım erirdim oy nidem ben nidem
Toprak idim dayandım dayandım dayandım
Toprak idim dayandım dayandım dayandım
***
Sabah yeli serindir serindir serindir
Sabah yeli serindir serindir serindir
Girme göle derindir derindir derindir
Girme göle derindir derindir derindir
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Ben sevdim eller aldı oy nidem oy nidem
Ben sevdim eller aldı oy nidem oy nidem
Elbet Allah kerimdir kerimdir kerimdir
Elbet Allah kerimdir kerimdir kerimdir