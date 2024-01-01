Hüseyin Turan

BİR DELİKANLININ TÜRKÜSÜ Irmaklar aştım susuz kaldım Ben bu işe şaştım kaldım Irmaklar aştım susuz kaldım Ben bu işe şaştım kaldım *** Dost bildim de ben herkesi Sonunda bak yalnız kaldım Dost bildim de ben herkesi Sonunda bak yalnız kaldım *** Neylemeli ah neylemeli Aman dostlar neylemeli Neylemeli ah neylemeli Aman dostlar neylemeli *** Bu dünyanın kökü de bozuk Güzel işler eylemeli, aaaahh Bu dünyanın kökü de bozuk Güzel işler eylemeli *** Yasak işler elime de düştü Zindanlarda pek dolaştım Yasak işler elime de düştü Zindanlarda pek dolaştım *** Doğru sözden hiç şaşmadım Karşı durdum yanlış işe Sonunda bak yalnız kaldım Şaştım kaldım ben bu işe *** Doğru sözden hiç şaşmadım Karşı durdum yanlış işe Sonunda bak yalnız kaldım Şaştım kaldım ben bu işe *** Neylemeli ah neylemeli Aman dostlar neylemeli Neylemeli ah neylemeli Aman dostlar neylemeli *** Bu dünyanın kökü de bozuk Güzel işler eylemeli Bu dünyanın temeli de bozuk Güzel işler eylemeli *** Bu dünyanın kökü de bozuk Güzel işler eylemeli Bu dünyanın düzeni de bozuk Güzel işler eylemeli

AH LE YAR Sana olan duyguları bir bilebilsen Anlatabilsem, belki severdin İçimdeki hasretini bir duyabilsen Anlayabilsen, belki benimdin Sana sevdiğim diyemem Yalan yalan yalan yalan Vallahi yalan, inan ki yalan Sen kara sevdamsın benim Duman duman duman duman Hasretin tüter, içimde yanar Ah le yâr yâr Yine başımda sevdan Ah le yâr yâr Geceler kara zindan Ah le yâr yâr Bir parçacık canım kaldı onu da sen al Ah le yâr yâr Yine başımda sevdan Ah le yâr yâr Geceler kara zindan Ah le yâr yâr Bir parçacık canım kaldı onu da sen al Aklıma düştü gözlerin Bir bıçak gibi, ah silah gibi, cehennem gibi Söylenmemiş türkümdün sen Unutmam seni, unutmam seni, unutamam ki Sana sevdiğim diyemem Yalan yalan yalan yalan Vallahi yalan, inan ki yalan Sen kara sevdamsın benim Duman duman duman duman Hasretin tüter içimde yanar Ah le yâr yâr Yine başımda sevdan Ah le yâr yâr Geceler kara zindan Ah le yâr yâr Bir parçacık canım kaldı onu da sen al Ah le yâr yâr Yine başımda sevdan Ah le yâr yâr Geceler kara zindan Ah le yâr yâr Bir parçacık canım kaldı onu da sen al Ah le yâr yâr Yine başımda sevdan Ah le yâr yâr Geceler kara zindan Ah le yâr yâr Bir parçacık canım var onu da sen al

AHU DİLBER Ahu figan dilber senin elinden Hasretin bağrımı ezdi eziyor Öldür kurtulayım tatlı dilinden Firkatin bağrımı ezdi eziyor *** Kaşların karası nutkumu bağlar Hasretin canımı dağladı dağlar Kimisi gülüyor kimisi ağlar Kimisi yolundan azdı azıyor

ÇALMA ÇOBAN Çoban kavalını dertli çalıyor Koyunları koygun koygun meliyor Gül yüzlü yarimi eller alıyor Çalma çoban kavalını bugünler Hastadır garip gönlüm durmadan inler *** Çobanın kavalı sinemi deldi Ağlar iki gözüm ne zaman güldü Gül yüzlü yarimi yadeller aldı Çalma çoban kavalını bugünler Hastadır garip gönlüm durmadan inler

SUS BE AĞLAMA GÖZÜM Bedenim ruhuma gurbet el olmuş Olsun sabret sus be ağlama gözüm Bedenim ruhuma gurbet el olmuş Olsun sabret sus be ağlama gözüm *** Ömrümün baharı sararmış solmuş Solsun sabret sus be ağlama gözüm Solsun sabret boşver ağlama gözüm *** Ömrümün baharı sararmış solmuş Solsun sabret sus be ağlama gözüm Solsun sabret boşver ağlama gözüm *** Gönül derdin yüz bin yapmış abartmış Hergün ağıt yakıp yürek kabartmış Gönül derdin yüz bin yapmış abartmış Hergün ağıt yakıp yürek kabartmış *** Saçlarını pençe pençe kopartmış Yolsun sabret sus be ağlama gözüm Yolsun sabret boşver ağlama gözüm *** Saçlarını pençe pençe kopartmış Yolsun sabret sus be ağlama gözüm Yolsun sabret boşver ağlama gözüm *** Devran Baba o yar demiş oh olsun Zindanlara Yusuf gibi sokulsun Devran Baba o yar demiş oh olsun Zindanlara Yusuf gibi sokulsun *** Gözlerine Yakup gibi kan dolsun Dolsun sabret sus be ağlama gözüm Dolsun sabret boşver ağlama gözüm *** Gözlerine Yakup gibi kan dolsun Dolsun sabret sus be ağlama gözüm Dolsun sabret boşver ağlama gözüm

ÇAL ÇAL ÇAL Evimizde şenlik var Yığılıplar konağlar Açılıptır söfreler Düzülüptür föhreler Gelin gelir bugün bize Çal çal çal Tar keman bir hava çal Çal çal çal Bir oynak şen hava çal Çal çal çal Oynasın kaynanalar Çal çal çal Koy oğlan kız oynasın Çal çal çal Bütün meclis oynasın Bezeniptir otağlar Yanır elvan çırağlar Kucaklarda gül çiçek Ne etirli ne göyçek Gelin gelir süze süze Çal çal çal Tar keman bir hava çal Çal çal çal Bir oynak şen hava çal Çal çal çal Oynasın kaynanalar Çal çal çal Koy oğlan kız oynasın Çal çal çal Bütün meclis oynasın

HAZAN OLDU İki gözüm, yalan mıydı? Bu hasretlik sonum oldu İki gözüm yalan mıydı Bu hasretlik sonum oldu Sen gelmedin, hiç gelmedin Ne kıymetim', kadrim' bildin *** Hazan oldu, hazan oldu Bahar geçti, hazan oldu Gonca güldüm yâr bağında Gülüm soldu, hazan oldu *** Hazan oldu, hazan oldu Bahar geçti, hazan oldu Gonca güldüm yâr bağında Gülüm soldu, hazan oldu *** Uçan kuşlar, esen yeller Yâre benden selam söyler Uçan kuşlar, esen yeller Yâre benden selam söyler Yine hicran, yine akşam Duman duman doldu gözler *** Hazan oldu, hazan oldu Bahar geçti, hazan oldu Gonca güldüm yâr bağında Gülüm soldu, hazan oldu *** Hazan oldu, hazan oldu Bahar geçti, hazan oldu Gonca güldüm yâr bağında Gülüm soldu, hazan oldu *** Hazan oldu, hazan oldu Bahar geçti, hazan oldu Gonca güldüm yâr bağında Gülüm soldu, hazan oldu Hazan oldu, hazan oldu

ALİ OĞLU VELİYİM Ben Âşıklar köyünden Ali oğlu Veli'yim Gönüllerde çağlayan, coşan sevda seliyim Sanma şaşkın deliyim, deli değil veliyim Dertten gamdan azade, hem de çok neşeliyim Ben Âşıklar köyünden Ali oğlu Veli'yim *** Ağır ağır akarken coştum, kaynadım, taştım Nice iller dolaştım, yüksek dağları aştım Dar geçitlerden geçtim, erenlere ulaştım Erenler diyarında dedemle arkadaştım Ben Âşıklar köyünden Ali oğlu Veli'yim *** Köyümüzün mektebi duvarsız, çatısızdır Son sınıfta okunan kitaplar yazısızdır Aşina ya yurdumuz, kilitsiz, kapısızdır Her işimiz gücümüz amcasız, dayısızdır Ben Âşıklar köyünden Ali oğlu Veli'yim Ben Âşıklar köyünden Ali oğlu Veli'yim *** Ben Âşıklar köyünden Ali oğlu Veli'yim

SAZIM YANAR SÖZÜM YANAR Sürüde bir koyun oldun Kurdu kuşu ağırladın Şu dilime ateş verdin Sazım yanar sözüm yanar *** Yaralarım deşilince Gün geceye devşirince Gönüller taş kesilince Sazım yanar sözüm yanar *** Gönül türküm susmaz oldu Dost yaramı sarmaz oldu Sevdam yare yetmez oldu Sazım yanar sözün yanar

GASAVET Yatamadım Gasavetten A canım, hey-hey Meraktan, gülüm, vay vay *** Aşk ateşi Çıkmaz oldu A canım, hey-hey Yürekten, gülüm, vay vay *** Dediler ki "Yârin gelmiş" A canım, hey-hey Iraktan, gülüm, vay vay

YARALIYAM DEĞME Gözelim sensen gözümün nuri Cennete yoktur senin tek huri Uca dağ başında ceyran yol eyler Üreğimin başında tikan kol eyle *** Yaralıyam değme değme Gülümün butasın eğmeÖldürür beni yarimin çövrü Men ona yar oldum Men ona vuruldum *** Gözeli sensen gözümün nuri Cennette yoktur senin tek huri *** Yaralıyam değme değme Gülümün butasın eğme