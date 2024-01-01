Hüseyin Turan

Bir güzeli methedeyim, bari âlem yanmasın, dost dost *** Pervaneler gibi her dem canuâlem yanmasın, dost dost *** Hüsnüne mağrurlanırsın, Yusufukenan'ımsın, dost dost *** Mah yüzüne bir nikap tut Ben yandım, el yanmasın Yanmasın, yanmasın Yanmasın, yanmasın Yanmasın, yanmasın *** Mah yüzüne bir nikap tut Ben yandım, el yanmasın Yanmasın, yanmasın Yanmasın *** Ebruların şemine yanmaktadır pervaneler, dost dost *** Al yanağın gamzesine dizilmiş dürdaneler, dost dost *** Zülcelalin hikmetinden ne doğurur anneler, dost dost *** Mah yüzüne bir nikap tut Ben yandım, el yanmasın Yanmasın, yanmasın Yanmasın, yanmasın Yanmasın, yanmasın *** Mah yüzüne bir nikap tut Ben yandım, el yanmasın Yanmasın, yanmasın Yanmasın *** Gözlerin inkâra benzer, ebrular, keman olur, dost dost *** Her kaçan' yüzüne baksam katlime ferman olur, dost dost *** Yüzünü görse bir kâfir şüphesiz iman bulur, dost dost *** Mah yüzüne bir nikap tut Ben yandım, el yanmasın Yanmasın, yanmasın Yanmasın, yanmasın Yanmasın, yanmasın *** Mah yüzüne bir nikap tut Ben yandım, el yanmasın Yanmasın, yanmasın Yanmasın