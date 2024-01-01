Bir Güzeli Methedeyim Şarkı Sözleri
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Hüseyin Turan
Bir Güzeli Methedeyim
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Bir güzeli methedeyim, bari âlem yanmasın, dost dost
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Pervaneler gibi her dem canuâlem yanmasın, dost dost
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Hüsnüne mağrurlanırsın, Yusufukenan'ımsın, dost dost
***
Mah yüzüne bir nikap tut
Ben yandım, el yanmasın
Yanmasın, yanmasın
Yanmasın, yanmasın
Yanmasın, yanmasın
***
Mah yüzüne bir nikap tut
Ben yandım, el yanmasın
Yanmasın, yanmasın
Yanmasın
***
Ebruların şemine yanmaktadır pervaneler, dost dost
***
Al yanağın gamzesine dizilmiş dürdaneler, dost dost
***
Zülcelalin hikmetinden ne doğurur anneler, dost dost
***
Mah yüzüne bir nikap tut
Ben yandım, el yanmasın
Yanmasın, yanmasın
Yanmasın, yanmasın
Yanmasın, yanmasın
***
Mah yüzüne bir nikap tut
Ben yandım, el yanmasın
Yanmasın, yanmasın
Yanmasın
***
Gözlerin inkâra benzer, ebrular, keman olur, dost dost
***
Her kaçan' yüzüne baksam katlime ferman olur, dost dost
***
Yüzünü görse bir kâfir şüphesiz iman bulur, dost dost
***
Mah yüzüne bir nikap tut
Ben yandım, el yanmasın
Yanmasın, yanmasın
Yanmasın, yanmasın
Yanmasın, yanmasın
***
Mah yüzüne bir nikap tut
Ben yandım, el yanmasın
Yanmasın, yanmasın
Yanmasın