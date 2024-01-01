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Aklıma Düştü Gözlerin Şarkı Sözleri

Hüseyin Turan Aklıma Düştü Gözlerin şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Hüseyin Turan Aklıma Düştü Gözlerin şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aklıma Düştü Gözlerin sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Hüseyin Turan

Hüseyin Turan

Aklıma Düştü Gözlerin

  • ÇAL ÇAL ÇAL

  • AH LE YAR

  • AHU DİLBER

  • ÇALMA ÇOBAN

  • BİR DELİKANLININ TÜRKÜSÜ

  • SUS BE AĞLAMA GÖZÜM

  • HAZAN OLDU

  • ALİ OĞLU VELİYİM

  • SAZIM YANAR SÖZÜM YANAR

  • GASAVET

  • YARALIYAM DEĞME

  • ŞİRİN ŞİRİN

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