Hüseyin Turan

Çayın öte yüzünde Çayın öte yüzünde Ceylan oynar düzünde Ceylan oynar düzünde *** Ben yârimi tanırım Ben yârimi tanırım Çifte ben var yüzünde Çifte ben var yüzünde *** Ağam yâr, değme bana Paşam yâr, değme bana Zati de vurgunum sana Zati de vurgunum sana *** Çay içinde çağlaram Çay içinde çağlaram Ufak ufak ağlaram Ufak ufak ağlaram *** Deseler yârin gelmiş Deseler yârin gelmiş Çifte gurban bağlaram Çifte gurban bağlaram *** Ağam yâr, değme bana Paşam yâr, değme bana Zati de vurgunum sana Zati de vurgunum sana *** Ağam yâr, değme bana Paşam yâr, değme bana Zati de vurgunum sana Zati de vurgunum sana *** Ağam yâr, değme bana Paşam yâr, değme bana Zati de vurgunum sana Zati de vurgunum sana