Çayın Öte Yüzünde Şarkı Sözleri
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Hüseyin Turan
Çayın Öte Yüzünde
Tüm Şarkıları
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Çayın öte yüzünde
Çayın öte yüzünde
Ceylan oynar düzünde
Ceylan oynar düzünde
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Ben yârimi tanırım
Ben yârimi tanırım
Çifte ben var yüzünde
Çifte ben var yüzünde
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Ağam yâr, değme bana
Paşam yâr, değme bana
Zati de vurgunum sana
Zati de vurgunum sana
***
Çay içinde çağlaram
Çay içinde çağlaram
Ufak ufak ağlaram
Ufak ufak ağlaram
***
Deseler yârin gelmiş
Deseler yârin gelmiş
Çifte gurban bağlaram
Çifte gurban bağlaram
***
Ağam yâr, değme bana
Paşam yâr, değme bana
Zati de vurgunum sana
Zati de vurgunum sana
***
Ağam yâr, değme bana
Paşam yâr, değme bana
Zati de vurgunum sana
Zati de vurgunum sana
***
Ağam yâr, değme bana
Paşam yâr, değme bana
Zati de vurgunum sana
Zati de vurgunum sana