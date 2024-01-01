Hüseyin Turan

Hani ektiğin saksıda büberin kırmızı oldu mu? Yiyeyim desem acıma sakın bana dalları doldumu? *** Bana bal gelir büberin acısı, Gönüle bacı güzelimin bacısı, Sana nar benim yüreğimin acısı,sevdiceğim yarim *** Seve ben senin dillerini seve Bizi söyle yar ananlargile(bubanlargile) Dile benden ah ne dilersen dile,sevdiceğim yarim *** Seni gönlümün korucusu yaptım gönülün oldu mu? Beni yar diye bağrına basıp yaban eli kovdum mu? *** Bana kar gelir yaban elin nar koru, Yüreğim senin narınla dolu, A benim gülüm gözlerimin nuru,sevdiceğim yarim *** Seve ben senin dillerini seve Bizi söyle yar analargile(bubanlargile) Dile benden ah ne dilersen dile,sevdiceğim yarim