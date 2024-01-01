Dillerini Seve Şarkı Sözleri
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Hüseyin Turan
Dillerini Seve
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Hani ektiğin saksıda büberin kırmızı oldu mu?
Yiyeyim desem acıma sakın bana dalları doldumu?
***
Bana bal gelir büberin acısı,
Gönüle bacı güzelimin bacısı,
Sana nar benim yüreğimin acısı,sevdiceğim yarim
***
Seve ben senin dillerini seve
Bizi söyle yar ananlargile(bubanlargile)
Dile benden ah ne dilersen dile,sevdiceğim yarim
***
Seni gönlümün korucusu yaptım gönülün oldu mu?
Beni yar diye bağrına basıp yaban eli kovdum mu?
***
Bana kar gelir yaban elin nar koru,
Yüreğim senin narınla dolu,
A benim gülüm gözlerimin nuru,sevdiceğim yarim
***
Seve ben senin dillerini seve
Bizi söyle yar analargile(bubanlargile)
Dile benden ah ne dilersen dile,sevdiceğim yarim