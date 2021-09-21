Hüseyin Turan, Erzincan‘ın Tercan‘a bağlı Beykonak köyünde 1967 yılında dünyaya geldi. İlkokul ikinci sınıfa kadar yaşamını burada sürdürdü. İlkokul 2. Sınıfa geldiğinde ailesiyle birlikte İzmir‘e taşındı. Lise yıllarında bağlamayla tanışan sanatçı böylelikle müziğe olan ilgisini keşfetti. Bağlamayla birlikte halk oyunlarına da ilgi duyduğunu fark etti ve bu alanda da eğitim aldı. Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksek Okulu Muhasebe bölümünü 1985 yılında kazandı ve burada öğrenim gördü. Daha sonra Ege Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuar’ını kazandı. Ünlü sanatçı, Konservatuardan önce düğünlerde çalan bir grubun solistliğini yaptı. Bölümünde Türk halk müziğini seçerek müzikal yaşamına üniversite yıllarında ağırlık veren Turan, bu yıllarda gitar çalmayı da öğrendi. Ardından Ege Üniversitesi Halk Oyunları Ekibi’ne katıldı ve eğitim aldı. Turan, burada eğitim aldığı sırada ekiple birlikte Üniversiteler Arası Halk Oyunları Yarışmasında üç Türkiye Birinciliği ve Ege Üniversitesi Türk Halk Oyunları Bölümüyle birlikte katıldığı Polonya’da düzenlenen yarışmada da Dünya Birinciliği elde ederek büyük bir başarıya ulaştı. Sanatçı, Konservatuar okuduğu sırada bir grup arkadaşıyla beraber 1991 yılında Grup Laçin‘in kurucuları arasında yer aldı. Grup Laçin olarak İstanbul ve İzmir’de bulunan lüks barlarda sahne aldı. Grubun 1995 yılında Barış Müzik‘ten yayınlanan “Türkü’den Sevgiye” ve 1996 yılında Duygu Müzik‘ten yayınlanan “Doğaçlama Yürek” albümlerinde solistlik yaptı. Daha sonra gruptan 1996 yılında ayrılarak ve İstanbul’a yerleşti. 1997 yılında ilk solo albümü Hüseyin Turan‘ı, 2000 yılında ise ikinci albümü olan Aklıma Düştü Gözlerin’i Bay Müzik’ten yayınladı ve dinleyicileriyle paylaştı. İlerleyen süreçte; 2002 yılında Turna Sesi, 2004 yılında Hoş Geldin, 2005 yılında Kilit, 2007 0 yılında Leyla Nefesi albümlerini Seyhan Müzik etiketiyle yayınladı. Sanatçının 2012 yılında yayınlanan albümü “Dolu”, 2014’de yayınlanan albümü “Süveyda” 2016 yılında yayınlanan 20. Yıl Özel Albümü “Ki” ve 2017 yılında yayınlanan, deyişlerden oluşan “YAAli / Ehl-i Deyişler” albümünü kendi kurduğu firması olan Doğaç Müzik etiketiyle yayınlamıştır. Sanatçı, müzik kariyerine ek olarak sunuculuk kariyeri de yapmıştır. Trt Müzik kanalında, canlı yayında konuklarını ağırladığı, canlı performansların yer aldığı Karanfil adlı programı hazırlayarak sunuculuğunu üstlenmiştir. Onur Ünlü‘nün senaryosunu yazdığı, yönettiği ve yapımcılığını üstlendiği 2014 yapımı, polisiye komedi türünde sinema filmi İtirazım Var’da Eşrefoğlu Al Haberi ve Ah Bana Bana adlı türküleri seslendirmiştir. Ardından 2015 yılında Karnaval Medya Grubu bünyesindeki Halk Müziği radyosu Gönül‘de, usta yorumcuların konuk olarak ağırlandığı ve canlı performansların yer aldığı “Hüseyin Turan ile Gönülden” adlı programını Çetin Erker ile birlikte hazırlayarak sunmuştur. Hüseyin Turan’ın 14. solo albümü Kedere Terk; Doğaç Müzik etiketiyle 2021 yılında yayınlanmıştır. Usta sanatçı Türk halk müziği severlerinin kalbinde taht edinmiştir.