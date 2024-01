Hüseyin Turan

Yüreğimde yangın başlar Gün dönünce akşama Aklım başımdan gidiyor Sen gelince aklıma *** "Sensiz olmaz" diye diye Akşam oluyor bu şehirde "Sensiz olmaz" diye diye Akşam oluyor bu şehirde *** Hiç söylemediysem Şimdi söylüyorum Seni her şeyden Çok seviyorum, dinle *** Hiç söylemediysem Şimdi söylüyorum Seni her şeyden Çok seviyorum, dinle *** Şu dağların ötesinde Bir yol var ki sana gelir Bu bedenim yok olsa da Bir tek senin sevdan kalır *** "Âşıklar ölmez" diye diye Akşam oluyor bu şehirde "Sevdalar ölmez" diye diye Sabah oluyor bu şehirde *** Hiç söyleyemediysem Şimdi söylüyorum Seni her şeyden Çok seviyorum, dinle *** Hiç söyleyemediysem Şimdi söylüyorum Seni her şeyden Çok seviyorum, dinle *** Çok seviyorum, dinle Çok seviyorum, dinle

Seneler önce rastladım sana Hayatımda senle ilk defa Aşık oldum uçarcasına Bana söz verdin o akşamın sonunda *** Sana inandım bir dua gibi Sana bağlandım bir çocuk gibi Nasıl aldandım yalan sözlerine Sen beni benle tek bıraktın *** Bana geri ver ıslanmamış gülen gözlerimi Bana geri ver kararmamış güzel günlerimi Bana geri ver tükenmemiş büyük sevgimi Bana geri ver her şeyi geri ver *** Bana geri ver ıslanmamış gülen gözlerimi Bana geri ver kararmamış gülen günlerimi Bana geri ver tükenmemiş büyük sevgimi Bana geri ver her şeyi geri ver *** Uçurumlarda bir dal gibiyim Sokaklarda yalnız biriyim Nasıl aldandım yalan sözlerine Sen beni benle tek bıraktın *** Bana geri ver ıslanmamış gülen gözlerimi Bana geri ver kararmamış güzel günlerimi Bana geri ver tükenmemiş büyük sevgimi Bana geri ver her şeyi geri ver *** Bana geri ver ıslanmamış gülen gözlerimi Bana geri ver kararmamış gülen günlerimi Bana geri ver tükenmemiş büyük sevgimi Bana geri ver her şeyi geri ver *** Bana geri ver ıslanmamış gülen gözlerimi Bana geri ver kararmamış güzel günlerimi Bana geri ver tükenmemiş büyük sevgimi Bana geri ver her şeyi geri ver