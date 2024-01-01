Aşk Rüzgarı Şarkı Sözleri
Hüseyin Turan Aşk Rüzgarı şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Hüseyin Turan Aşk Rüzgarı şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aşk Rüzgarı sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Hüseyin Turan
Aşk Rüzgarı
-
Yüreğimde yangın başlar
Gün dönünce akşama
Aklım başımdan gidiyor
Sen gelince aklıma
***
"Sensiz olmaz" diye diye
Akşam oluyor bu şehirde
"Sensiz olmaz" diye diye
Akşam oluyor bu şehirde
***
Hiç söylemediysem
Şimdi söylüyorum
Seni her şeyden
Çok seviyorum, dinle
***
Hiç söylemediysem
Şimdi söylüyorum
Seni her şeyden
Çok seviyorum, dinle
***
Şu dağların ötesinde
Bir yol var ki sana gelir
Bu bedenim yok olsa da
Bir tek senin sevdan kalır
***
"Âşıklar ölmez" diye diye
Akşam oluyor bu şehirde
"Sevdalar ölmez" diye diye
Sabah oluyor bu şehirde
***
Hiç söyleyemediysem
Şimdi söylüyorum
Seni her şeyden
Çok seviyorum, dinle
***
Hiç söyleyemediysem
Şimdi söylüyorum
Seni her şeyden
Çok seviyorum, dinle
***
Çok seviyorum, dinle
Çok seviyorum, dinle
-
Kim bilir kaçıncı arayışım bu
Benden kaçan mutluluğumu
Nerede belli değil
***
Kim bilir kaçıncı arayışım bu
Kaybettim her bulduğumu
Kader bana dost değil
***
Ağla ağla halime
Gülme kapat gözlerini
Görme tek bir şey söyleme
***
Ağla ağla halime
Gülme kapat gözlerini
Görme tek bir şey söyleme
***
Yok mu bir soru sormayan
Yarını olmayan güneşi doğmayan
Bir yolun yolcusuyum dokunma
***
Ağla ağla halime
Gülme kapat gözlerini
Görme tek bir şey söyleme
***
Ağla ağla halime
Gülme kapat gözlerini
Görme tek bir şey söyleme
***
Sanki bir yangın içinde
Külleri savrulan, yakılan, yıkılan dünyamda
Artık bir yer yok sana
***
Ağla ağla halime
Gülme kapat gözlerini
Görme tek bir şey söyleme
***
Ağla ağla halime
Gülme kapat gözlerini
Görme tek bir şey söyleme
-
Seneler önce rastladım sana
Hayatımda senle ilk defa
Aşık oldum uçarcasına
Bana söz verdin o akşamın sonunda
***
Sana inandım bir dua gibi
Sana bağlandım bir çocuk gibi
Nasıl aldandım yalan sözlerine
Sen beni benle tek bıraktın
***
Bana geri ver ıslanmamış gülen gözlerimi
Bana geri ver kararmamış güzel günlerimi
Bana geri ver tükenmemiş büyük sevgimi
Bana geri ver her şeyi geri ver
***
Bana geri ver ıslanmamış gülen gözlerimi
Bana geri ver kararmamış gülen günlerimi
Bana geri ver tükenmemiş büyük sevgimi
Bana geri ver her şeyi geri ver
***
Uçurumlarda bir dal gibiyim
Sokaklarda yalnız biriyim
Nasıl aldandım yalan sözlerine
Sen beni benle tek bıraktın
***
Bana geri ver ıslanmamış gülen gözlerimi
Bana geri ver kararmamış güzel günlerimi
Bana geri ver tükenmemiş büyük sevgimi
Bana geri ver her şeyi geri ver
***
Bana geri ver ıslanmamış gülen gözlerimi
Bana geri ver kararmamış gülen günlerimi
Bana geri ver tükenmemiş büyük sevgimi
Bana geri ver her şeyi geri ver
***
Bana geri ver ıslanmamış gülen gözlerimi
Bana geri ver kararmamış güzel günlerimi
Bana geri ver tükenmemiş büyük sevgimi
Bana geri ver her şeyi geri ver
-
çok görmeyin ne olur
bırakın seviyorum
çok görmeyin ne olur
bırakın seviyorum
***
dünyalar sizin olsun
ben onu seviyorum
dünyalar sizin olsun
ben onu istiyorum
***
razıyım ağlatsa da
naz edip yalvartsa da
dertten derde atsa da
ben onu seviyorum
ben onu seviyorum
ben onu seviyorum
ben onu özlüyorum
***
bu ilk tattığım aşktı
bütün ömrüm boyunca
bu ilk tattığım aşktı
bütün ömrüm boyunca
***
belki o da seviyor
beni kendi huyunca
belki o da seviyor
beni kendi huyunca
***
razıyım ağlatsa da
naz edip yalvartsa da
dertten derde atsa da
ben onu seviyorum
ben onu özlüyorum
ben onu istiyorum
ben onu seviyorum
***
ben onu seviyorum
-
Önce tuttun elimden
Sonra neden bıraktın?
Önce tuttun elimden
Sonra neden bıraktın?
***
Yıllanmış şarap gibi ah
Yaktın içimi yaktın
Yıllanmış şarap gibi ah
Yaktın içimi yaktın
***
Ecel kapımı çalsa
Yine kalbimde sensin
Ecel kapımı çalsa
Yine kalbimde sensin
***
Hem aşkımsın sevgilim ah
Hem bitmeyen çilemsin
Hem aşkımsın sevgilim ah
Hem bitmeyen çilemsin
***
Öyle günler yaşadım
Hem el öptüm hem etek
Dudağım yanar diye ah
Su içtim üfleyerek
Dudağım yanar diye ah
Su içtim üfleyerek
***
Ecel kapımı çalsa
Yine kalbimde sensin
Ecel kapımı çalsa
Yine kalbimde sensin
***
Hem aşkımsın sevgilim ah
Hem bitmeyen çilemsin
Hem aşkımsın sevgilim ah
Hem bitmeyen çilemsin
-
Sen ağlama ben olurum üzülen
Sevgi dolu bakışından ezilen
Gözlerinden yağmur gibi süzülen
Tek bir damla gözyaşına kıyamam
***
Her geçen gün sana özlem duyarım
Ben aşkını ibadetim sayarım
Şunu bil ki hayatıma kıyarım
Tek bir damla gözyaşına kıyamam
Şunu bil ki hayatıma kıyarım
Tek bir damla gözyaşına kıyamam
***
Git diyorsan hayatından giderim
Buymuş derim alın yazım kaderim
İnan sana bin kez yemin ederim
Tek bir damla gözyaşına kıyamam
***
Her geçen gün sana özlem duyarım
Ben aşkını ibadetim sayarım
Şunu bil ki hayatıma kıyarım
Tek bir damla gözyaşına kıyamam
Şunu bil ki hayatıma kıyarım
Tek bir damla gözyaşına kıyamam
Tek bir damla gözyaşına kıyamam
-
Rüyalara daldım senin için
Hatıralar topladım bir suru
Kapılar odalar açtım yavaşça
Ne yaptıysam kapatamadım
***
Rüyalara daldım senin için
Seni aradım her yerde
Tuhaf bir telaş vardı üstümde
Kaybettim sandım seni
***
Rüyalar rüyalar ah bu rüyalar
Geceler bitmez sensiz rüyalar
Aklımı çeler ah koynuma girer
Kokunda yandığım sensiz rüyalar
Şeytana uyar koynuma girer
Canına yandığım sensiz rüyalar
-
Sana aşkımı anlatabilsem
Sende hak verirdin sevgilim bana
Sana aşkımı anlatabilsem
Sende hak verirdin sevgilim bana
***
Kader seni benden ayrı düşürdü
Senden ayrılması ölümdür bana
Kader seni benden ayrı düşürdü
Senden ayrılması ölümdür bana
***
Yalan yalan aşk yalan sevmek yalan
Acı bir ıstıraptır aşktan hatıra kalan
Yalan yalan aşk yalan dünya yalan
Gözlerimin yaşıdır bana arkadaş olan
-
Bitmez dedin her şey bitti
Gitmez dedin herkesin gittiği gibi
Sen vefasız rüzgarlar gibi
Esip geçme yanımdan
Sen yalancı yağmurlar gibi
Süzülme yanaklarımdan
Demiştim sana
Bak şimdi
***
Sen gittin gideli gözlerim uzaklara dalıyor
Alıp başını çekip gitmeni aklım almıyor
Yine o dar, o karanlık, o soğuk sokaklar beni bekliyor
Senin çıktığın kapıdan yalnızlık geliyor
***
Yalnızlık benim eski sevgilim
Yalnızlık benim en vefalı yarim
Ben onu kimler için terk ettim
O beni bırakmıyor
-
Dün gece çok bekledim sabaha kadar
Seni çok özlemiştim canıma kadar
İnan seni çok seviyorum seviyorum
Seveceğim ölene kadar
Canım sana ben ölüyorum ölüyorum
Öleceğim işte bu kadar
Günahımsın sevabımsın
Kalp hırsızım hayırsızımsın
İnan seni çok seviyorum seveceğim
Seveceğim ölene kadar
Canım sana ben ölüyorum ölüyorum
Öleceğim işte bu kadar
-
Kaç gece sürerse böyle
Kaç gece daha
Beklerim seni söyle kaç defa
Kimseye sakın verme böyle bir ceza
Bir kere buldum bu aşkı zorlama
Boş yere yeminler edip kandırma kendini
Söyle çok iyi mi oldu
Kaç kere yeminler edip bozduysam tövbemi
Bu senin suçun oldu
Gel unuttum ben olanları
Sende unut yaşayanlar
Allah affeder hataları
Bende artık huzur kalmamıştı
-
Öyle çok yer dolaştım ki
Aşk denilen diyarda
Birbirini aldatan insanlar arasında
Ben sana rastladım en umutsuz anımda
Aşk neymiş anladım senin kollarında
Ben yapayalnızdım şu yalan dünyada
Ben yapayalnızdım şu yalan dünyada
Sen canım oldun sen bir anda hayatımda
Sen hep sen varsın sen küçücük dünyamda
Zaman çok çabuk geçmiş farkına varmadan
Mutluluk gözyaşlarım kurumuş hiç akmadan
Ben sana rastladım hayata bağlandım bir kez daha
Aşk neymiş anladım senin kollarında