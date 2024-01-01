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7/24 Dinle Cesaretim Var

Cesaretim Var Şarkı Sözleri

Hüseyin Turan Cesaretim Var şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Hüseyin Turan Cesaretim Var şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Cesaretim Var sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Hüseyin Turan

Hüseyin Turan

Cesaretim Var

  • Dünya Döner

  • Cesaretim Var

  • O Bilmiyor

  • Rücu

  • Silemezler Gönlümden

  • Umrumda Değil

  • Yarısı Senin

  • Sen Bana Döneceksin

  • Sözümüz Söz

  • Hicran Saatleri

  • O Eski Aşklar

  • Ahtım Var

  • Halil İbrahim

  • Kışlalar Doldu Bu Gün

  • Uzun Hava

  • Yaz Demedim Kış Demedim

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