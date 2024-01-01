Hüseyin Turan

Evlerinde Bir İpekten Halı Var Evlerinde bir ipekten Halı var, halı var Evlerinde bir ipekten Halı var, halı var *** Şeker yemiş, dudağında Balı var, balam, balı var Şeker yemiş, dudağında Balı var, balam, balı var *** Ben de bildim, bir vefasız Yârim var, yârim var *** "Ayıp" derler, kendi düşen Ağlamaz, anam, ağlamaz Al üstüne karaları Bağlamaz, anam, bağlamaz *** Sepet aldım, bağa girdim Üzüme, üzüme Sepet aldım, bağa girdim Üzüme, üzüme *** Yollar ırak, yâr görünmez Gözüme, anam, gözüme Yollar ırak, yâr görünmez Gözüme, anam, gözüme *** "Uyma" dedim, uydu eller Sözüne, sözüne "Ayıp" derler, kendi düşen Ağlamaz, anam, ağlamaz Al üstüne karaları Bağlamaz, anam, bağlamaz *** "Ayıp" derler, kendi düşen Ağlamaz, anam, ağlamaz Al üstüne karaları Bağlamaz, anam, bağlamaz

Söyleyemedim Düşlerde sevdim seni söyleyemedim Düşlerde sevdim seni söyleyemedim Sessiz öptüm nefesini söyleyemedim Sessiz öptüm nefesini söyleyemedim *** Sana ben şiirler sözler büyüttüm Sana ben baharlar yazlar büyüttüm Sana ben hummalı gizler büyüttüm Söyleyemedim *** Sana ben şiirler sözler büyüttüm Sana ben baharlar yazlar büyüttüm Sana ben hummalı gizler büyüttüm Söyleyemedim *** Şarkılar yazdım sana okuyamadım Şarkılar yazdım sana okuyamadım Hep yanımdaydın oysa dokunamadım Hep yanımdaydın oysa dokunamadım *** Sana ben hayaller düşler büyüttüm Sana ben gözümde yaşlar büyüttüm Sana ben hummalı aşklar büyüttüm Söyleyemedim *** Sana ben hayaller düşler büyüttüm Sana ben gözümde yaşlar büyüttüm Sana ben hummalı aşklar büyüttüm Söyleyemedim *** Sana ben hayaller düşler büyüttüm Sana ben gözümde yaşlar büyüttüm Sana ben hummalı hisler büyüttüm Söyleyemedim

Karakız Of-of A benim bahtı yârim Gönlümün tahtı yârim A benim bahtı yârim Gönlümün tahtı yârim Yüzünde göz izi var Yüzünde göz izi var Sana kim baktı, yârim? Sana kim baktı, yârim? Sana kim baktı, yârim? Sana kim baktı, yârim? Gara kız, kara kız, kara kız Saçlarını tara, gız Gönlüm yuvadan uçtu Saçlarında ara, gız Gönlüm yuvadan uçtu Saçlarında ara, gız Kara kız, kara kız, kara kız Saçlarını tara, gız Gönlüm yuvadan uçtu Saçlarında ara, gız Gönlüm yuvadan uçtu Saçlarında ara, gız Of-of Kadife yastık izi Mevla'm ayırdı bizi Kadife yastık izi Mevla'm ayırdı bizi Çifte yılanlar soksun Çifte yılanlar soksun Yalınız yatan gızı Yalınız yatan gızı Yalınız yatan gızı Yalınız yatan gızı Gara kız, kara kız, kara kız Saçlarını tara, kız Gönlüm yuvadan uçtu Saçlarında ara, gız Gönlüm yuvadan uçtu Saçlarında ara, gız Kara kız, kara kız, kara kız Saçlarını tara, kız Gönlüm yuvadan uçtu Saçlarında ara, gız Gönlüm yuvadan uçtu Saçlarında ara, gız Kara kız, kara kız, kara kız Saçlarını tara, gız Gönlüm yuvadan uçtu Saçlarında ara, gız Gönlüm yuvadan uçtu Saçlarında ara, gız Kara kız, kara kız, kara kız Saçlarını tara, gız Gönlüm yuvadan uçtu Saçlarında ara, gız Gönlüm yuvadan uçtu Saçlarında ara, gız Kara kız, kara kız, kara kız Saçlarını tara, gız Gönlüm yuvadan uçtu Saçlarında ara, gız Gönlüm yuvadan uçtu Saçlarında ara, gız

Gitme Perişan hallarım aşkın elinden Gel buna bir çare bulmadan gitme Çaresiz dertlerin dermanı sende Derdime dermanı vermeden gitme Gitme, gitme, gitme, gitme, gitme, gitme oy oy Çaresiz dertlerin dermanı sende *** Derdime dermanı vermeden gitme Gitme, gitme oy *** Canım bağlı yar zülfünün teline Mecnun gibi gezdim aşkın çölünde Bir garibim kaldım gurbet elinde Şu garip halımı görmeden gitme Gitme, gitme, gitme, gitme, gitme off Bir garibim kaldım gurbet elinde *** Şu garip halimi görmeden gitme Gitme, gitme off Şu garip halimi görmeden gitme Gitme

Bu Ne Şivandır Karlı dağlar geçit vermez sana geleyim Neredesin ne haldesin nereden bileyim Karlı dağlar geçit vermez sana geleyim Neredesin ne haldesin nereden bileyim *** Kader tutmuş yakamızı koymaz güleyim Emman emman, emman emman nasıl güleyim Diley diley, diley diley koymaz güleyim *** Emman emman, emman emman dağlar dumandır Diley diley, diley diley bu ne şivandır Felek vurmuş tokadını halim yamandır Vay vay, vay vay bu ne zamandır *** Emman emman, emman emman dağlar dumandır Diley diley, diley diley bu ne şivandır Felek vurmuş tokadını halim yamandır Daye daye, daye daye kötü zamandır *** Sesim yetmez bağırayım dağlar inlesin Dağların ardında nazlı yarim dinlesin Sesim yetmez bağırayım dağlar inlesin Dağların ardında nazlı yarim dinlesin *** Bizi bu hallere koyan zalım gülmesin Emman emman, emman emman zalım gülmesin Diley diley, diley diley zalım gülmesin *** Emman emman, emman emman dağlar dumandır Diley diley, diley diley bu ne şivandır Felek vurmuş tokadını halim yamandır Vaye vaye, vaye vaye bu ne zamandır *** Emman emman, emman emman dağlar dumandır Diley diley, diley diley bu ne şivandır Felek vurmuş tokadını halim yamandır Daye daye, daye daye bu ne zamandır

Sen Şehirli Sen şeherli, ben köylüyüm Sen atlas, ben halı mıyım? Sen öyleysen ben böyleyim Sen gülsün, ben çalı mıyım? Çalı mıyım, çalı mıyım? *** Çalı mıyım ben? Çalı mıyım ben? Çalı mıyım ben? Çalı mıyım ben? *** Sen barıştın, ben dargınım Sen akıyo'n, ben durgunum Sen bir günsün, ben her günüm Sen cuma, ben salı mıyım? Salı mıyım, salı mıyım? *** Salı mıyım ben? Salı mıyım ben? Salı mıyım ben? Salı mıyım ben? *** Ne bağım ne çiçeğim Bir garış toprağım yok, gönül, heç *** Şu vefasız âlemde Bir karış toprağım yok gönülde, hey-hey-hey Yörü, yörü de maralım, yörü, yörü Yörü, yörü *** Sen iş buldun, ben avare Sen ovaya, ben bayıra Sen okula, ben davara Sen zeki, ben deli miyim? Deli miyim, deli miyim? *** Deli miyim ben? Deli miyim ben? Deli miyim ben? Deli miyim ben? *** Deli miyim ben? Deli miyim ben?

Gecelerimi Al Neyim var ki senden başka Gönül vermem sensiz aşka yar Hep ismini söyler durur Bülbül bilmez gülden başka yar *** Gecelerimi al, al uykularımı Bugünü mü al, al yarınlarımı Herşeyimi al, al sonbaharımı da Sonra bir türkü çal, çal benim için *** Gecelerimi al, al uykularımı Bugünü mü al, al yarınlarımı Herşeyimi al, sonbaharımı da Şimdi bir türkü çal, çal benim için *** Ayrılığı çeken bilir Hep ardından hasret gelir yar Sabah doğmaz buralara Sevdan karanlıkta kalır yar *** Gündüzlerimi al, al zamanlarımı Sevinçlerimi al, al umutlarımı Yüreğimi al, al baharlarımı da Şimdi bir türkü çal, çal benim için *** Gündüzlerimi al, al zamanlarımı Sevinçlerimi al, al umutlarımı Yüreğimi al, al baharlarımı da Şimdi bir türkü çal, çal benim için *** Gecelerimi al, al uykularımı Bugünü mü al, al yarınlarımı Herşeyimi al, sonbaharımı da Sonra bir türkü çal, çal benim için

Vardım ki Yurdundan Ayak Göçürmüş Vardım ki yurdundan ayak göçürmüş Vardım ki yurdundan ayak göçürmüş Yavru gitmiş, ıssız kalmış otağı Yavru gitmiş, ıssız kalmış otağı *** Camlar şikest olmuş, meyler dökülmüş Aman aman, amman ey Camlar şikest olmuş, meyler dökülmüş Aman aman, amman ey Sakiler meclisten çekmiş ayağı Sakiler meclisten çekmiş ayağı *** Zihni dert elinden her dem gam ağlar Zihni dert elinden her dem gam ağlar Vardım ki bağ ağlar, bağban ağlar Vardım ki bağ ağlar, bağban ağlar *** Sümbüller perişan, güller har ağlar Aman aman, amman ey Sümbüller perişan, güller har ağlar Aman aman, amman ey Şeyda bülbül terk edeli bu bağı Şeyda bülbül terk edeli bu bağı

Sensiz (Alagözlü) Seni galbimde Gezdirip her an Eşkimiz bilmesin Dedim hicran *** Ala gözlü yârim Menim ki sen bildin *** Senin eşkinden, güzelim Ağladım, güldüm Ağladım, güldüm *** Senin eşkinden, ay aman Ağladım, güldüm Ağladım, güldüm *** Gülebilmez, gülüm Bahar sensiz Yüreğim od dutup Yanar sensiz *** Gülebilmez, gülüm Bahar sensiz Yüreğim od dutup Yanar sensiz *** Gülebilmez, gülüm Bahar sensiz Yüreğim od dutup yanar Yanar sensiz Gülüm, sensiz *** Yüreğim od dutup yanar Yanar sensiz Gülüm, sensiz *** Gülebilmez, gülüm Bahar sensiz Yüreğim od dutup Yanar sensiz *** Gülebilmez, gülüm Bahar sensiz Yüreğim od dutup Yanar sensiz Gelebilmez, gülüm Bahar sensiz *** Yüreğim od dutup yanar Yanar sensiz Gülüm, sensiz *** Yüreğim od dutup yanar Yanar sensiz Gülüm, sensiz

Garibim Bağa girdim kiraza Bağa girdim kiraza Yâr naza, ben niyaza Yâr naza, ben niyaza Hani ya söz vermiştin Hani ya söz vermiştin Gelecektin bu yaza Gelecektin bu yaza Garibim, garibim Yol bilemem Öksüzüm, sensizim Ben gülemem Garibim, garibim Yol bilemem Öksüzüm, sensizim Ben gülemem Kirazlar al al oldu Kirazlar al al oldu Yiyemedim, bal oldu Yiyemedim, bal oldu Bana gülen gözlerin Bana gülen gözlerin Şimdi gülmez, ne oldu? Şimdi gülmez, ne oldu? Garibim, garibim Yol bilemem Öksüzüm, sensizim Ben gülemem Garibim, garibim Yol bilemem Öksüzüm, sensizim Ben gülemem Garibim, garibim Yol bilemem Öksüzüm, sensizim Ben gülemem Garibim, garibim Yol bilemem Öksüzüm, sensizim Ben gülemem Garibim, garibim Yol bilemem Öksüzüm, sensizim Ben gülemem Garibim, garibim Yol bilemem Öksüzüm, sensizim Ben gülemem Garibim, garibim Yol bilemem Öksüzüm, sensizim

Cennette İnsan Gözleri kör değil, kulağı sağır, kulağı sağır Bütün kâinatı bilmekte insan *** Hayvan cehennemde, cezası ağır, cezası ağır Huriler içinde cennette insan Hayvan cehennemde, cezası ağır, cezası ağır Huriler içinde cennette insan *** Cennettir bu dünya insan olana, insan olana Cehennem de bur'da hayvan olana *** Gönül haktır kıymetini bilene, canım, bilene Onu saygıylan almakta insan Gönül haktır kıymetini bilene, canım, bilene Onu saygıylan almakta insan *** Temizlenmiş ruhu, ak olmuş iken, ak olmuş iken Mevla'nın katında hak olmuş iken *** Ruhu can ile can, hak olmuş iken, hak olmuş iken Neden başkasına minnette insan? Ruhu can ile can, hak olmuş iken, hak olmuş iken Neden başkasına minnette insan? *** Şüphesiz Mevla'nın yerler ve gökler, yerler ve gökler Garibim, biliyor sağırlar, körler *** "Arayan Mevla'sın' bulurmuş" derler, "Bulurmuş" derler Arayıp kendini bulmakta insan "Arayan Mevla'sın' bulurmuş" derler, "Bulurmuş" derler Arayıp kendini bulmakta insan *** Tanıyıp kendini bilmekte insan

Yağar Yağmur Yağar yağmur yer yaş olur aman Yağar yağmur yer yaş olur efem Uçan da kuşlar bi danem serhoş olur Uçan da kuşlar bi danem serhoş olur *** Bade içen bir hoş olur aman Bade içen bir hoş olur efem Uçan da kuşlar bi danem serhoş olur Uçan da kuşlar bi danem serhoş olur *** Yağar yağmur kirsesine aman Yağar yağmur kirsesine efem Avrupa da dökmüş güzelin ensesine Avrupa da dökmüş güzelin ensesine *** Ben bilirim yâr sesine aman Ben bilirim yâr sesine efem Ay gidi aygın baygın güzelim yâr olaydın Kokulancak güzelim yâr olaydın