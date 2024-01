Hüseyin Turan

Her gün biraz, biraz daha Girdin sen aklıma Uykularım darmadağın Resmin baş ucumda *** O ilk bakış, bakış var ya Orda bittim sana Aklımda sen, fikrimde sen Neredesin be ara *** Aylardır haber yok Çok mu kızdın bana? E yandık bu inatla Çok özledim çok *** Aylardır haber yok Çok mu kızdın bana? Yandık bu inatla Çok özledim çok *** Ben sana abayı yaktım Ben sana takılıp kaldım Ben beni ateşe attım Haydi hayırlısı abayı yaktım *** Ben sana abayı yaktım Ben sana takılıp kaldım Ben beni ateşe attım Haydi hayırlısı abayı yaktım *** O ilk bakış, bakış var ya Orda bittim sana Aklımda sen, fikrimde sen Neredesin be ara *** Aylardır haber yok Çok mu kızdın bana? E yandık bu inatla Çok özledim çok *** Aylardır haber yok Çok mu kızdın bana? Yandık bu inatla Çok özledim çok *** Ben sana abayı yaktım Ben sana takılıp kaldım Ben beni ateşe attım Haydi hayırlısı abayı yaktım *** Ben sana abayı yaktım Ben sana takılıp kaldım Ben beni ateşe attım Haydi hayırlısı kafayı taktım *** Abayı yaktım Takılıp kaldım Ateşe attım Haydi hayırlısı abayı yaktım Ben sana abayı yaktım