Hüseyin Turan

Evlerinin Önü Handır Evlerinin önü handır aman Yanar da yüreğim külhandır Görmeyeli çok zamandır aman Ya ben de o güzele yalvarayım mı Gelmezse kareleri bağlayayım mı *** Haydindi hopla da gel Şalvarı topla da gel Cebini yokla da gel Haydindi allı güzel Lebleri ballı güzel Gerdanı benli güzel *** Evlerinin önü nane aman Ben kuül oldum yane yane Kafir isen gel imane aman Ya ben de o güzele yalvarayım mı Gelmezse kareleri bağlayayım mı *** Haydindi hopla da gel Şalvarı topla da gel Cebini yokla da gel Haydindi allı güzel Lebleri ballı güzel Gerdanı benli güzel *** Evlerinin önü mersin aman Mevlam da seni bana versin Akşama kalmasın gelsin aman Ya ben de o güzele yalvarayım mı Gelmezse kareleri bağlayayım mı *** Haydindi hopla da gel Şalvarı topla da gel Cebini yokla da gel Haydindi allı güzel Lebleri ballı güzel Gerdanı benli güzel

Abayı Yaktım Her gün biraz, biraz daha Girdin sen aklıma Uykularım darmadağın Resmin baş ucumda *** O ilk bakış, bakış var ya Orda bittim sana Aklımda sen, fikrimde sen Neredesin be ara *** Aylardır haber yok Çok mu kızdın bana? E yandık bu inatla Çok özledim çok *** Aylardır haber yok Çok mu kızdın bana? Yandık bu inatla Çok özledim çok *** Ben sana abayı yaktım Ben sana takılıp kaldım Ben beni ateşe attım Haydi hayırlısı abayı yaktım *** Ben sana abayı yaktım Ben sana takılıp kaldım Ben beni ateşe attım Haydi hayırlısı abayı yaktım *** O ilk bakış, bakış var ya Orda bittim sana Aklımda sen, fikrimde sen Neredesin be ara *** Aylardır haber yok Çok mu kızdın bana? E yandık bu inatla Çok özledim çok *** Aylardır haber yok Çok mu kızdın bana? Yandık bu inatla Çok özledim çok *** Ben sana abayı yaktım Ben sana takılıp kaldım Ben beni ateşe attım Haydi hayırlısı abayı yaktım *** Ben sana abayı yaktım Ben sana takılıp kaldım Ben beni ateşe attım Haydi hayırlısı kafayı taktım *** Abayı yaktım Takılıp kaldım Ateşe attım Haydi hayırlısı abayı yaktım Ben sana abayı yaktım

Arka Sokaklar Doğrusu ben seni pek fazla tanımıyorum İçgüdüsel olarak kendimi savunuyorum *** Dolayısı ile bilemiyorum Dolayısı ile bilemiyorum Arka sokaklarda neler oluyor? Arka sokaklarda neler oluyor? *** Sen beni istersen çok rahat kandırabilirsin Kendini şahane bir şey sandırabilirsin *** Dolayısı ile bilemiyorum Dolayısı ile çözemiyorum Arka sokaklarda neler oluyor? Arka sokaklarda neler oluyor? *** Zorlama güzelim, zorlama Kendiliğinden olmalı Davul dediğin davulcusuyla müsemma *** Horlama eziğiz doğuştan Sende erkeklik sır Bende kadınlık muamma *** Dolayısı ile bilemiyorum Dolayısı ile bilemiyorum E dolayısı ile bilemiyorum Dolayısı ile bilemiyorum *** Arka sokaklarda neler oluyor? Arka sokaklarda neler oluyor? Arka sokaklarda neler oluyor? Arka sokaklarda neler oluyor?

Sandık Lekesi Ne kadar ağladım ne kadar üzüldüm Kalbimi sende bıraktım yalnız yürüdüm Çok uzun sürdü hatıranla barışmak Hasretinden sevdadan sevdaya sürüldüm *** A canım sende vazgeçilmez değilmişsin Be canım benden önce hiç sevilmemişsin *** Herkes kendi kaderini yaşar yarim Dünyadan sonra bir hayat daha olsa Bu mevzu ikimizi de aşar yarim İsyanlar çıksa aşıklar ayaklansa *** Benimde saçımda beyazlarım var artık Çeyizlerim safran sarı sandık lekesi Sabah sürgünden döndü ümitlerim Uyandı içimden giden sevmek hevesi

Teşekkür Ederim Kimdin? Neydin? Bilmem Ve bir gün Geldin aniden Sevdim Düşünmeden Ama bir şeyden eminim hâlen *** Ben aşkı yalnız sana Yakıştığı için severim Bana da yaşattığın için sevgilim Çok teşekkür ederim *** Ben aşkı yalnız sana Yakıştığı için severim Bana da yaşattığın için sevgilim Çok teşekkür ederim *** Kimdin? Neydin? Bilmem Ve bir gün Geldin aniden Sevdim Düşünmeden Ama bir şeyden eminim hâlen *** Ben aşkı yalnız sana Yakıştığı için severim Bana da yaşattığın için sevgilim Çok teşekkür ederim *** Ben aşkı yalnız sana Yakıştığı için severim Bana da yaşattığın için sevgilim Çok teşekkür ederim *** Bana da yaşattığın için sevgilim Çok teşekkür ederim *** Ben aşkı yalnız sana Yakıştığı için severim Bana da yaşattığın için sevgilim Çok teşekkür ederim