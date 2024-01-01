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7/24 Dinle Hoşgeldin

Hoşgeldin Şarkı Sözleri

Hüseyin Turan Hoşgeldin şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Hüseyin Turan Hoşgeldin şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Hoşgeldin sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Hüseyin Turan

Hüseyin Turan

Hoşgeldin

  • Garibim

  • Söyleyemedim

  • Karakız

  • Gitme

  • Bu Ne Şivandır

  • Evlerinde Bir İpekten Halı Var

  • Sen Şehirli

  • Gecelerimi Al

  • Ey Sevdiğim

  • Vardım ki Yurdundan Ayak Göçürmüş

  • Sensiz (Alagözlü)

  • Cennette İnsan

  • Asiye

  • Yağar Yağmur

  • Hoşgeldin

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