Hüseyin Turan

Gel Gönül Şarkı Sözleri
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Gel, gönül, gidelim aşk ellerine
Muradın yâr ise bir tane yeter
Fikreyle kıldığın amellerine
Havayı cehline efsane yeter
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Havayı cehline efsane yeter
Efendim, gül yüzlüm, tabibim
Havayı cehline efsane yeter
Efendim, gül yüzlüm, tabibim
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Turabi özünü payimal eyle
Erenler yolunda kisbikar eyle
Şu fâni dünyayı bir hayal eyle
Gelip konan göçtü nişane yeter
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Gelip konan göçtü, nişane yeter
Efendim, gül yüzlüm, tabibim
Gelip konan göçtü, nişane yeter
Efendim, gül yüzlüm, tabibim
***
Gelip konan göçtü, nişane yeter
Efendim, gül yüzlüm, tabibim
Gelip konan göçtü, nişane yeter
Efendim, gül yüzlüm, tabibim