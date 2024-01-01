Hüseyin Turan

-
Kara gözlüm, yarelim
Unutmadım seni
Her akşam yüreğimden
Hançerler sevdan beni
***
Tadı yok dünyanın, sensiz tadı yok
Adı yok sevdanın, sensiz adı yok
Tadı yok dünyanın, sensiz tadı yok
Adı yok sevdanın, sensiz adı yok
***
Neler neler verdim sana
Sevdim, çok sevdim
Az mı yalvardım dizlerinde?
Gelmedin, yâr, gelmedin
***
Neler neler verdim sana
Sevdim, çok sevdim
Az mı yalvardım dizlerinde?
Gelmedin, yâr, gelmedin
***
Bana mektup yazmışsın
Açmışsın yüreğini
İçimde koptu fırtınalar
Kahretti sevdan beni
***
Tadı yok dünyanın, sensiz tadı yok
Adı yok sevdanın, sensiz adı yok
Tadı yok dünyanın, sensiz tadı yok
Adı yok sevdanın, sensiz adı yok
***
Neler neler verdim sana
Sevdim, çok sevdim
Az mı yalvardım dizlerinde?
Gelmedin, yâr, gelmedin
***
Neler neler verdim sana
Sevdim, çok sevdim
Az mı yalvardım dizlerinde?
Gelmedin, yâr, gelmedin
***
Neler neler verdim sana
Sevdim, çok sevdim
Az mı yalvardım dizlerinde?
Gelmedin, yâr, gelmedin
***
Neler neler verdim sana
Sevdim, çok sevdim
Az mı yalvardım dizlerinde?
Gelmedin...
-
Beyaz giyme söz olur
Siyah giyme toz olur
Gel beraber gezelim
Muradımız tez olur
Salına da salına da gel
Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel
***
Gel beraber gezelim
Muradımız tez olur
Salına da salına da gel
Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel
***
Beyaz giyme tanırlar
Seni yolcu sanırlar
Zaten bende talih yok
Seni benden alırlar
Salına da salına da gel
Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel
***
Zaten bende talih yok
Seni benden alırlar
Salına da salına da gel
Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel
***
Alçak ceviz dalları
Sıva beyaz kolları
Kız (Yar) nereden geleyim
Hep sarmışlar yolları
Salına da salına da gel
Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel
***
Kız (Yar) nereden geleyim
Hep sarmışlar yolları
Salına da salına da gel
Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel
Salına da salına da gel
-
Sana bir gün olsun gülmedi hayat
Kaderi berbat Merdo Merdo
Burası gurbet
Burası gurbet
***
Kaderi berbat Merdo Merdo
Burası gurbet
Burası gurbet
***
Gelme demedim mi Merdo
Dönme demedim mi
Vururlar seni Merdo Merdo
Söylemedim mi
Söylemedim mi
***
Vururlar seni Merdo Merdo
Söylemedim mi
Söylemedim mi
***
Köprünün başında Merdo pusu kurarlar
Seni ararlar Merdo Merdo izin sorarlar
Seni kırarlar
***
Seni ararlar Merdo Merdo izin sorarlar
Seni kırarlar
***
Gelme demedim mi Merdo
Dönme demedim mi
Vururlar seni Merdo Merdo
Söylemedim mi
Söylemedim mi
***
Vururlar seni Merdo Merdo
Söylemedim mi
Söylemedim mi
***
Mahzuni yanıyor derdo bitti baharı
Bahar ayları Merdo Merdo soldu bağlarım
Yeşil bağlarım
***
Bahar ayları Merdo Merdo soldu bağlarım
Yeşil bağlarım
***
Gelme demedim mi Merdo
Dönme demedim mi
Vururlar seni Merdo Merdo
Söylemedim mi
Söylemedim mi
***
Gelme demedim mi Merdo
Dönme demedim mi
Vururlar seni Merdo Merdo
Söylemedim mi
Söylemedim mi
***
Vururlar seni Merdo Merdo
Söylemedim mi
Söylemedim mi
-
Baharı görmedim, anam
Yazımdan oldum
Baharı görmedim, anam
Yazımdan oldum
***
Yâr için ağladım anam
Gözümden oldum
Gözümden oldum
***
Yâr için ağladım, anam
Gözümden oldum
Gözümden oldum
***
Ben de düştüm bu dertlerin
Gayrı eline
Ben de düştüm bu dertlerin
Gayrı eline
***
Ah ede ah ede, anam
Özümden oldum
Özümden oldum
***
Ah ede ah ede, anam
Özümden oldum
Özümden oldum
***
Bu dertlere düştüm, anam
Ben, o yâr diye
Bu dertlere düştüm, anam
Ben, o yâr diye
***
Yârim de gelmiyo' şimdi
Derdi var diye
Derdi var diye
***
Yârim de gelmiyo' şimdi
Derdi var diye
Derdi var diye
***
Dermansız dertlerin, anam
Düştüm eline
Dermansız dertlerin, anam
Düştüm eline
***
Ben kime yalvara'm, anam?
"Yaram' sar", diye
"Yaram' sar", diye
***
Kimlere yalvara'm, anam?
"Yaram' sar", diye
"Yaram' sar", diye
-
Eylen yolcum eylen bir su vereyim
Susuz çöller aşmadın mı yaralı
Hüseynim cemali vardır yüzünde
Beni mahrum etme dost ellerinden Şah yollarından
***
Hüseynim cemali vardır yüzünde
Beni mahrum etme dost ellerinden Şah yollarından
Ben de ayrı düştüm sevdiklerimden
Ok yedim zamane yezitlerinden
Dileğim var kerbelanın gülünden
Beni mahrum etme dost ellerinden Şah yollarından
Dileğim var kerbelanın çölünden
Beni mahrum etme dost ellerinden Şah yollarından
***
Sensin Zeynel canım Kabe dediğim
Sana gelen oklar sinemi deldi
Bak ben de susuzum o günden beri
Beni mahrum etme dost ellerinden Şah yollarından
Bak ben de susuzum o günden beri
Beni mahrum etme dost ellerinden Şah yollarından
-
Görmezi gösterir billah aşk ile,
Dilsizi söyletir vallah dil ile,
Çöllerde bülbüller öter gül ile
***
Hele bir sallanıp geçsin
O güzel dost
O güzel yar
***
Bir eşi yok menendi yok alemde,
Soyu güzel kendi güzel sevende,
Lale sümbül çiçek açar gülende
***
Hele bir sallanıp geçsin
O güzel dost
O güzel yar
***
Arif olsan niyetini azarsın,
Cahil olsan methiyeler düzersin,
Kırk makamı dört kitabı yazarsın
***
Hele bir sallanıp geçsin
O güzel dost
O güzel yar
-
Yüreğimde yangın başlar
Gün dönünce akşama
Aklım başımdan gidiyor
Sen gelince aklıma
***
"Sensiz olmaz" diye diye
Akşam oluyor bu şehirde
"Sensiz olmaz" diye diye
Akşam oluyor bu şehirde
***
Hiç söylemediysem
Şimdi söylüyorum
Seni her şeyden
Çok seviyorum, dinle
***
Hiç söylemediysem
Şimdi söylüyorum
Seni her şeyden
Çok seviyorum, dinle
***
Şu dağların ötesinde
Bir yol var ki sana gelir
Bu bedenim yok olsa da
Bir tek senin sevdan kalır
***
"Âşıklar ölmez" diye diye
Akşam oluyor bu şehirde
"Sevdalar ölmez" diye diye
Sabah oluyor bu şehirde
***
Hiç söyleyemediysem
Şimdi söylüyorum
Seni her şeyden
Çok seviyorum, dinle
***
Hiç söyleyemediysem
Şimdi söylüyorum
Seni her şeyden
Çok seviyorum, dinle
***
Çok seviyorum, dinle
Çok seviyorum, dinle
-
Gitti yârim, gitti gurbet ellere
Uzuyor zalim geceler, gün olmaz
Gitti yârim, gitti gurbet ellere
Uzuyor zalim geceler, gün olmaz
***
Razıyım görüp de canım' vermeye
Yeller bile kokusunu getirmez
Razıyım görüp de canım' vermeye
Yeller bile kokusunu getirmez
***
Dünya döner, mevsim döner
Başım döner, yâr dönmez
Yollar biter, yıllar biter
Ömür biter, dert bitmez
***
Dünya döner, mevsim döner
Başım döner, yâr dönmez
Yollar biter, yıllar biter
Ömür biter, dert bitmez
***
Döküldü yaprağım, kurudu dalım
Yandıkça kıyıya vuruyor salım
Döküldü yaprağım, kurudu dalım
Yandıkça kıyıya vuruyor salım
***
Umudum kesildi, biçare hâlım
Söylerim gönlüme, sözüm' dinlemez
Umudum kesildi, biçare hâlım
Söylerim gönlüme, sözüm' dinlemez
***
Dünya döner, mevsim döner
Başım döner, yâr dönmez
Yollar biter, yıllar biter
Ömür biter, dert bitmez
***
Dünya döner, mevsim döner
Başım döner, yâr dönmez
Yollar biter, yıllar biter
Ömür biter, dert bitmez
-
Eninden, boyundan kestim, olmadı
Yüksekten, alçaktan estim, olmadı
Elimde bir kırık destim olmadı
Coşar da bu sazı böyle çalarım
Elimde bir kırık destim olmadı
Coşar da bu sazı böyle çalarım
***
Sazıma dokunma, ateştir, yakar
Ateştir yakar
Sihirli tellere gönüller takar
Âşıkta gözyaşı nur olup akar
Coşar da bu sazı böyle çalarım
***
Âşıkta gözyaşı nur olup akar
Coşar da bu sazı böyle çalarım
Uzağım, yakınım, etrafım bir hoş
Cevherli sandığım, gönüller bomboş
Boşlukta, ey âşık, gözün açıp koş
Coşar da bu sazı böyle çalarım
Boşlukta, ey âşık, gözün açıp koş
Coşar da bu sazı böyle çalarım
***
Bilgimiz bilginin sonundan başlar
Sonundan başlar
Bu hâle hayrandır bu dağlar, taşlar
Semada sel oldu hep nurdan yaşlar
Coşar da bu sazı böyle çalarım
Semada sel oldu hep nurdan yaşlar
Coşar da bu sazı böyle çalarım
***
Hayatı anlayıp kalender oldum
Tutuştum yanmadım semender oldum
Hakikat yolunda seferber oldum
Coşar da bu sazı böyle çalarım
Hakikat yolunda seferber oldum
Coşar da bu sazı böyle çalarım
***
Tasrihli konuşmak mümkün değildir
Mümkün değildir
Lisanım o kadar düzgün değildir
İnan, dost, bu âlem gülgûn değildir
Coşar da bu sazı böyle çalarım
İnan, dost, bu âlem gülgûn değildir
Coşar da bu sazı böyle çalarım
-
Nasip olsa gine gitsem yaylaya,
Doya doya baksam suna boyluya,
Senin için yalvarayım mevlaya,
Belki seni bana yaza yaradan
***
Seni gördüm evvel bahar yaz iken,
Bu güzellik sende ilvan naz iken,
Güller taze iken teller saz iken,
Belki seni bana yaza yaradan
-
Havada turna sesi gelir
Kanedi kırma
***
Ağzı dolu yem getirir
Şeker ile hurma
Git, güzel, garşımda
Bi' danem, ağlayıp durma
***
Aç kapıyı, nazlı yârim
Ben geliyorum
Aç kapıyı, nazlı yârim
Ben geliyorum
***
Burma da burma duman tüter
Dağın belinde
***
Okunmadık fermanım var
Düşman elinde
Bunu da yazan yanlış yazmış
Serhoş hâlinde
***
Gönder, a beyim, ben yazayım
Zülfüm telinle
Gönder, a beyim, ben yazayım
Zülfüm telinle
-
Hani ektiğin saksıda büberin kırmızı oldu mu?
Yiyeyim desem acıma sakın bana dalları doldumu?
***
Bana bal gelir büberin acısı,
Gönüle bacı güzelimin bacısı,
Sana nar benim yüreğimin acısı,sevdiceğim yarim
***
Seve ben senin dillerini seve
Bizi söyle yar ananlargile(bubanlargile)
Dile benden ah ne dilersen dile,sevdiceğim yarim
***
Seni gönlümün korucusu yaptım gönülün oldu mu?
Beni yar diye bağrına basıp yaban eli kovdum mu?
***
Bana kar gelir yaban elin nar koru,
Yüreğim senin narınla dolu,
A benim gülüm gözlerimin nuru,sevdiceğim yarim
***
Seve ben senin dillerini seve
Bizi söyle yar analargile(bubanlargile)
Dile benden ah ne dilersen dile,sevdiceğim yarim
-
Kara gözlüm, yarelim
Unutmadım seni
Her akşam yüreğimden
Hançerler sevdan beni
***
Tadı yok dünyanın, sensiz tadı yok
Adı yok sevdanın, sensiz adı yok
Tadı yok dünyanın, sensiz tadı yok
Adı yok sevdanın, sensiz adı yok
***
Neler neler verdim sana
Sevdim, çok sevdim
Az mı yalvardım dizlerinde?
Gelmedin, yâr, gelmedin
***
Neler neler verdim sana
Sevdim, çok sevdim
Az mı yalvardım dizlerinde?
Gelmedin, yâr, gelmedin
***
Bana mektup yazmışsın
Açmışsın yüreğini
İçimde koptu fırtınalar
Kahretti sevdan beni
***
Tadı yok dünyanın, sensiz tadı yok
Adı yok sevdanın, sensiz adı yok
Tadı yok dünyanın, sensiz tadı yok
Adı yok sevdanın, sensiz adı yok
***
Neler neler verdim sana
Sevdim, çok sevdim
Az mı yalvardım dizlerinde?
Gelmedin, yâr, gelmedin
***
Neler neler verdim sana
Sevdim, çok sevdim
Az mı yalvardım dizlerinde?
Gelmedin, yâr, gelmedin
***
Neler neler verdim sana
Sevdim, çok sevdim
Az mı yalvardım dizlerinde?
Gelmedin, yâr, gelmedin
***
Neler neler verdim sana
Sevdim, çok sevdim
Az mı yalvardım dizlerinde?
Gelmedin...