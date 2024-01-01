Hüseyin Turan

Gelmedin Şarkı Sözleri
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Kara gözlüm, yarelim
Unutmadım seni
Her akşam yüreğimden
Hançerler sevdan beni
***
Tadı yok dünyanın, sensiz tadı yok
Adı yok sevdanın, sensiz adı yok
Tadı yok dünyanın, sensiz tadı yok
Adı yok sevdanın, sensiz adı yok
***
Neler neler verdim sana
Sevdim, çok sevdim
Az mı yalvardım dizlerinde?
Gelmedin, yâr, gelmedin
***
Neler neler verdim sana
Sevdim, çok sevdim
Az mı yalvardım dizlerinde?
Gelmedin, yâr, gelmedin
***
Bana mektup yazmışsın
Açmışsın yüreğini
İçimde koptu fırtınalar
Kahretti sevdan beni
***
Tadı yok dünyanın, sensiz tadı yok
Adı yok sevdanın, sensiz adı yok
Tadı yok dünyanın, sensiz tadı yok
Adı yok sevdanın, sensiz adı yok
***
Neler neler verdim sana
Sevdim, çok sevdim
Az mı yalvardım dizlerinde?
Gelmedin, yâr, gelmedin
***
Neler neler verdim sana
Sevdim, çok sevdim
Az mı yalvardım dizlerinde?
Gelmedin, yâr, gelmedin
***
Neler neler verdim sana
Sevdim, çok sevdim
Az mı yalvardım dizlerinde?
Gelmedin, yâr, gelmedin
***
Neler neler verdim sana
Sevdim, çok sevdim
Az mı yalvardım dizlerinde?
Gelmedin...