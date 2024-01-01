Hüseyin Turan

Kara gözlüm, yarelim Unutmadım seni Her akşam yüreğimden Hançerler sevdan beni *** Tadı yok dünyanın, sensiz tadı yok Adı yok sevdanın, sensiz adı yok Tadı yok dünyanın, sensiz tadı yok Adı yok sevdanın, sensiz adı yok *** Neler neler verdim sana Sevdim, çok sevdim Az mı yalvardım dizlerinde? Gelmedin, yâr, gelmedin *** Neler neler verdim sana Sevdim, çok sevdim Az mı yalvardım dizlerinde? Gelmedin, yâr, gelmedin *** Bana mektup yazmışsın Açmışsın yüreğini İçimde koptu fırtınalar Kahretti sevdan beni *** Tadı yok dünyanın, sensiz tadı yok Adı yok sevdanın, sensiz adı yok Tadı yok dünyanın, sensiz tadı yok Adı yok sevdanın, sensiz adı yok *** Neler neler verdim sana Sevdim, çok sevdim Az mı yalvardım dizlerinde? Gelmedin, yâr, gelmedin *** Neler neler verdim sana Sevdim, çok sevdim Az mı yalvardım dizlerinde? Gelmedin, yâr, gelmedin *** Neler neler verdim sana Sevdim, çok sevdim Az mı yalvardım dizlerinde? Gelmedin, yâr, gelmedin *** Neler neler verdim sana Sevdim, çok sevdim Az mı yalvardım dizlerinde? Gelmedin...