Hüseyin Turan

Bunca olan emeğimi Verdin nere'? Heçe, gönül Doğru, yanlış ne dediysem Hep sayıldı suça, gönül Gönül, gönül, deli gönül Delisin, divane gönül Doğru, yanlış ne dediysem Hep sayıldı suça, gönül Gönül, gönül, deli gönül Delisin, divane gönül Bu diyarda yerin yoktur Var başka diyara, gönül Gönül, gönül, deli gönül Bu diyarda yerin yoktur Var başka diyara, gönül Gönül, gönül, deli gönül Bu ne derttir, bu ne maraz? Çekilmiyor ettiğin naz Her gün ucun ucun biraz Yedin içten içe, gönül Gönül, gönül, deli gönül Delisin, divane gönül Her gün ucun ucun biraz Yedin içten içe, gönül Gönül, gönül, deli gönül Delisin, divane gönül Bu diyarda yerin yoktur Var başka diyara, gönül Gönül, gönül, deli gönül Bu diyarda yerin yoktur Var başka diyara, gönül Gönül, gönül, deli gönül Meçhuli'yem bak halime Sevdim, ne geçti elime? Hele sorun bir kâmile "Senin kilon kaça, gönül?" Gönül, gönül, deli gönül Delisin, divane gönül Hele sorun bir kâmile "Senin kilon kaça, gönül?" Gönül, gönül, deli gönül Delisin, divane gönül Bu diyarda yerin yoktur Var başka diyara, gönül Gönül, gönül, deli gönül Bu diyarda yerin yoktur Var başka diyara, gönül Gönül, gönül, deli gönül