Hüseyin Turan

Bunca olan emeğimi
Verdin nere'? Heçe, gönül
Doğru, yanlış ne dediysem
Hep sayıldı suça, gönül
Gönül, gönül, deli gönül
Delisin, divane gönül
Doğru, yanlış ne dediysem
Hep sayıldı suça, gönül
Gönül, gönül, deli gönül
Delisin, divane gönül
Bu diyarda yerin yoktur
Var başka diyara, gönül
Gönül, gönül, deli gönül
Bu diyarda yerin yoktur
Var başka diyara, gönül
Gönül, gönül, deli gönül
Bu ne derttir, bu ne maraz?
Çekilmiyor ettiğin naz
Her gün ucun ucun biraz
Yedin içten içe, gönül
Gönül, gönül, deli gönül
Delisin, divane gönül
Her gün ucun ucun biraz
Yedin içten içe, gönül
Gönül, gönül, deli gönül
Delisin, divane gönül
Bu diyarda yerin yoktur
Var başka diyara, gönül
Gönül, gönül, deli gönül
Bu diyarda yerin yoktur
Var başka diyara, gönül
Gönül, gönül, deli gönül
Meçhuli'yem bak halime
Sevdim, ne geçti elime?
Hele sorun bir kâmile
"Senin kilon kaça, gönül?"
Gönül, gönül, deli gönül
Delisin, divane gönül
Hele sorun bir kâmile
"Senin kilon kaça, gönül?"
Gönül, gönül, deli gönül
Delisin, divane gönül
Bu diyarda yerin yoktur
Var başka diyara, gönül
Gönül, gönül, deli gönül
Bu diyarda yerin yoktur
Var başka diyara, gönül
Gönül, gönül, deli gönül