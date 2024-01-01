Hüseyin Turan

Gözleyi gözleyi, hey hey, gözüm dört oldu Gözleyi gözleyi gözüm dört oldu, gözüm dört oldu Ali'm, ne yatarsın? Car günün geldi Korular kalmadı, kara yurt oldu *** Pirim, ne yatarsın? Car günün geldi *** Yezit lanet gömleğini giydiren Sene tamam olduğunu bildiren Güzel dostlarıma nasıl kıydılar? Ali'm, ne yatarsın? Car günün geldi Pir günün geldi *** Kızılırmak gibi bendinden boşan Düldül eyerlensin, Zülfikar kuşan Halep'ten, Mardin'den hey hey Sivas'a döşen Ali'm, ne yatarsın? Car günün geldi *** Sancak galksın, Gazova'ya dikilsin Mümin olan kullar Şah'a çekilsin Mazlumlar zalimden hakkını alsın Ali'm, ne yatarsın? Car günün geldi Pirim, ne yatarsın? Car günün geldi *** Abdal Pir Sultan'ım, nefesim haktır "Hak" diyen canlara şüphemiz yoktur Şimdiki talibin inkârı çoktur Ali'm, ne yatarsın? Car günün geldi Pir günün geldi