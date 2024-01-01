Gözleyi Gözleyi Şarkı Sözleri
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Hüseyin Turan
Gözleyi Gözleyi
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Gözleyi gözleyi, hey hey, gözüm dört oldu
Gözleyi gözleyi gözüm dört oldu, gözüm dört oldu
Ali'm, ne yatarsın? Car günün geldi
Korular kalmadı, kara yurt oldu
***
Pirim, ne yatarsın? Car günün geldi
***
Yezit lanet gömleğini giydiren
Sene tamam olduğunu bildiren
Güzel dostlarıma nasıl kıydılar?
Ali'm, ne yatarsın? Car günün geldi
Pir günün geldi
***
Kızılırmak gibi bendinden boşan
Düldül eyerlensin, Zülfikar kuşan
Halep'ten, Mardin'den hey hey Sivas'a döşen
Ali'm, ne yatarsın? Car günün geldi
***
Sancak galksın, Gazova'ya dikilsin
Mümin olan kullar Şah'a çekilsin
Mazlumlar zalimden hakkını alsın
Ali'm, ne yatarsın? Car günün geldi
Pirim, ne yatarsın? Car günün geldi
***
Abdal Pir Sultan'ım, nefesim haktır
"Hak" diyen canlara şüphemiz yoktur
Şimdiki talibin inkârı çoktur
Ali'm, ne yatarsın? Car günün geldi
Pir günün geldi