Gül Kuruttum Şarkı Sözleri
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Hüseyin Turan
Gül Kuruttum
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Gül kuruttum
Gül kuruttum
Gül kuruttum
Gül kuruttum
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Yâri sinemde uyuttum
Yâri sinemde uyuttum
Yâr söyledi, ben unuttum
Yâr söyledi, ben unuttum
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Ah, akabinde düştü gönül
Yârdan ayrılması müşkül
Ah, akabinde düştü gönül
Yârdan ayrılması müşkül
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Gül ezerler
Gül ezerler
Gül ezerler
Gül ezerler
***
Gülü tabağa dizerler
Gülü tabağa dizerler
Güzeli candan severler
Güzeli candan severler
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Ah, akabinde düştü gönül
Yârdan ayrılması müşkül
Ah, akabinde düştü gönül
Yârdan ayrılması müşkül