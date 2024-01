Hüseyin Turan

Bayram olacak (Hak için kurban, küp için kavurma) (Hak için kurban, küp için kavurma) *** Şöhretliler, şanlılar, devletliler, pullular Kalın boyunlu, şiş karınlı, göbekliler, canlılar *** Kurban kesi'r Halilullah aşkına Komşusu da bakı'r Allah aşkına Kurban kesi'r Halilullah aşkına Komşusu da bakı'r Allah aşkına *** İki komşu birbirinin milleti Her ikisi bir peygamber ümmeti Biri kurban kesi'r, pişirir eti *** Yeyir, içi'r Halilullah aşkına Gomşusu da bakı'r Allah aşkına Yeyir, içi'r Halilullah aşkına Gomşusu da bakı'r Allah aşkına *** Bayram olacak (Hak için kurban, küp için kavurma) (Hak için kurban, küp için kavurma) *** Görirsen mi bizim hacı pirini? Paylamiyir etin onda birini Komşu emi'r parmağının kirini *** Hacı yeyir Halilullah aşkına Komşusu da bakı'r Allah aşkına Hacı yeyir Halilullah aşkına Komşusu da bakı'r Allah aşkına *** Bayram olacak (Hak için kurban, küp için kavurma) (Hak için kurban, küp için kavurma) *** Dedi, "Pirim, hacıların pirisin Sorma bana, ilerisin, gerisin Ver mektebe koyunların derisin'" *** İlim olsun Halilullah aşkına Çocukları şad et Allah aşkına İlim olsun Halilullah aşkına Çocukları şad et Allah aşkına *** Dedi, "Bizde deri vermek yasaktır Veremerem, vallah' billah' günahtır Doldururam ona yağdır, kaymaktır" *** Berekettir Halilullah aşkına Saklayıram evde Allah aşkına Berekettir Halilullah aşkına Saklayıram evde Allah aşkına *** Berekettir Halilullah aşkına Saklayıram evde Allah aşkına Berekettir Halilullah aşkına Saklayıram evde Allah aşkına