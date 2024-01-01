Hak İçin Kurban Şarkı Sözleri
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Hüseyin Turan
Hak İçin Kurban
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Bayram olacak
(Hak için kurban, küp için kavurma)
(Hak için kurban, küp için kavurma)
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Şöhretliler, şanlılar, devletliler, pullular
Kalın boyunlu, şiş karınlı, göbekliler, canlılar
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Kurban kesi'r Halilullah aşkına
Komşusu da bakı'r Allah aşkına
Kurban kesi'r Halilullah aşkına
Komşusu da bakı'r Allah aşkına
***
İki komşu birbirinin milleti
Her ikisi bir peygamber ümmeti
Biri kurban kesi'r, pişirir eti
***
Yeyir, içi'r Halilullah aşkına
Gomşusu da bakı'r Allah aşkına
Yeyir, içi'r Halilullah aşkına
Gomşusu da bakı'r Allah aşkına
***
Bayram olacak
(Hak için kurban, küp için kavurma)
(Hak için kurban, küp için kavurma)
***
Görirsen mi bizim hacı pirini?
Paylamiyir etin onda birini
Komşu emi'r parmağının kirini
***
Hacı yeyir Halilullah aşkına
Komşusu da bakı'r Allah aşkına
Hacı yeyir Halilullah aşkına
Komşusu da bakı'r Allah aşkına
***
Bayram olacak
(Hak için kurban, küp için kavurma)
(Hak için kurban, küp için kavurma)
***
Dedi, "Pirim, hacıların pirisin
Sorma bana, ilerisin, gerisin
Ver mektebe koyunların derisin'"
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İlim olsun Halilullah aşkına
Çocukları şad et Allah aşkına
İlim olsun Halilullah aşkına
Çocukları şad et Allah aşkına
***
Dedi, "Bizde deri vermek yasaktır
Veremerem, vallah' billah' günahtır
Doldururam ona yağdır, kaymaktır"
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Berekettir Halilullah aşkına
Saklayıram evde Allah aşkına
Berekettir Halilullah aşkına
Saklayıram evde Allah aşkına
***
Berekettir Halilullah aşkına
Saklayıram evde Allah aşkına
Berekettir Halilullah aşkına
Saklayıram evde Allah aşkına